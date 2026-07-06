Harry Kane égale le record de Lineker en phase à élimination directe de la Coupe du Monde

·1·Sport
Harry Kane égale le record de Lineker en phase à élimination directe de la Coupe du Monde

Le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, a réalisé une performance historique lors du huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 contre le Mexique.

L'attaquant du Bayern Munich a marqué sur penalty, rejoignant Gary Lineker en tête du classement des meilleurs buteurs anglais en phase à élimination directe de Coupe du Monde.

Le but de Kane a assuré la victoire

À la 60e minute d'un match intense, l'Angleterre a obtenu un penalty.

Harry Kane s'est présenté au point de penalty et a transformé son tir, inscrivant le troisième but de son équipe. Ce but a finalement offert la victoire aux « Three Lions ».

Bien que le Mexique ait réduit le score par la suite, il n'a pas pu éviter la défaite. Le match s'est terminé sur une victoire de l'Angleterre 3-2.

Le Mexique fait ses adieux au Mondial à domicile

Le Mexique, pays hôte, s'est battu jusqu'au bout mais n'a pas réussi à égaliser.

Ainsi, les Mexicains terminent leur parcours dans la Coupe du Monde à domicile au stade des huitièmes de finale. L'Angleterre, quant à elle, se qualifie pour les quarts de finale.

Kane égale Gary Lineker

Selon Squawka, Harry Kane a porté à 6 le nombre de ses buts marqués pour l'Angleterre en phase à élimination directe de Coupe du Monde.

Gary Lineker, l'ancien détenteur du record, affichait le même total. Désormais, Kane peut s'emparer seul de ce record avec un prochain but.

L'adversaire en quart de finale sera la Norvège

L'équipe nationale d'Angleterre affrontera la Norvège en quart de finale de la Coupe du Monde 2026.

Pour Kane, ce match ne sera pas seulement une opportunité d'atteindre les demi-finales, mais aussi de marquer l'histoire de l'équipe nationale avec un nouveau record.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Jude Bellingham, héros du match contre le MexiqueJude Bellingham, héros du match contre le MexiqueAujourd'hui, 09:56McGregor promet de mettre Holloway K.O.McGregor promet de mettre Holloway K.O.Aujourd'hui, 09:49Vinícius explique pourquoi Guimarães a tiré le penaltyVinícius explique pourquoi Guimarães a tiré le penaltyAujourd'hui, 09:39Marquinhos présente ses excuses au peuple brésilien après la défaiteMarquinhos présente ses excuses au peuple brésilien après la défaiteAujourd'hui, 09:36Carlo Ancelotti confirme qu'il ne quittera pas le BrésilCarlo Ancelotti confirme qu'il ne quittera pas le BrésilAujourd'hui, 09:29Drame à l'Azteca : Jude Bellingham stoque le parcours historique du MexiqueDrame à l'Azteca : Jude Bellingham stoque le parcours historique du MexiqueAujourd'hui, 08:52
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan