Harry Kane égale le record de Lineker en phase à élimination directe de la Coupe du Monde

Le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, a réalisé une performance historique lors du huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 contre le Mexique.

L'attaquant du Bayern Munich a marqué sur penalty, rejoignant Gary Lineker en tête du classement des meilleurs buteurs anglais en phase à élimination directe de Coupe du Monde.

Le but de Kane a assuré la victoire

À la 60e minute d'un match intense, l'Angleterre a obtenu un penalty.

Harry Kane s'est présenté au point de penalty et a transformé son tir, inscrivant le troisième but de son équipe. Ce but a finalement offert la victoire aux « Three Lions ».

Bien que le Mexique ait réduit le score par la suite, il n'a pas pu éviter la défaite. Le match s'est terminé sur une victoire de l'Angleterre 3-2.

Le Mexique fait ses adieux au Mondial à domicile

Le Mexique, pays hôte, s'est battu jusqu'au bout mais n'a pas réussi à égaliser.

Ainsi, les Mexicains terminent leur parcours dans la Coupe du Monde à domicile au stade des huitièmes de finale. L'Angleterre, quant à elle, se qualifie pour les quarts de finale.

Kane égale Gary Lineker

Selon Squawka, Harry Kane a porté à 6 le nombre de ses buts marqués pour l'Angleterre en phase à élimination directe de Coupe du Monde.

Gary Lineker, l'ancien détenteur du record, affichait le même total. Désormais, Kane peut s'emparer seul de ce record avec un prochain but.

L'adversaire en quart de finale sera la Norvège

L'équipe nationale d'Angleterre affrontera la Norvège en quart de finale de la Coupe du Monde 2026.

Pour Kane, ce match ne sera pas seulement une opportunité d'atteindre les demi-finales, mais aussi de marquer l'histoire de l'équipe nationale avec un nouveau record.