Haaland met le Brésil à genoux : « Ma vie, c'est marquer des buts »

Une énorme sensation a eu lieu lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. L'équipe nationale de Norvège a battu le Brésil 2-1 et s'est qualifiée pour les quarts de finale.

Le héros du match a été Erling Haaland. L'attaquant norvégien a inscrit un doublé, son but décisif à la 90e minute mettant fin au parcours du Brésil dans le tournoi.

Haaland écrit l'histoire avec un doublé

Bien que le Brésil ait exercé une forte pression tout au long de la rencontre, la Norvège a su exploiter ses occasions avec efficacité.

Erling Haaland a trouvé le chemin des filets à deux reprises. Le deuxième but, marqué à la 90e minute, a offert une victoire historique aux Scandinaves.

Score final : Norvège 2-1 Brésil.

« Ma vie, c'est marquer des buts »

Après le match, Haaland a une fois de plus clairement rappelé quelle était sa mission principale.

« À chaque fois, j'atteins un nouveau sommet. J'essaie toujours de rester concentré et de faire tout ce qui est en mon pouvoir. Ma vie, c'est marquer des buts », a déclaré l'attaquant.

Selon lui, dans certaines situations, il ne réalise même pas pleinement ses actions — dès qu'une opportunité se présente, son instinct prend le dessus.

« Je ne réalise pas toujours consciemment ce que je fais, je suis juste comme ça. Le plus important, c'est la concentration. Quand l'occasion se présente, je sais exactement ce que je dois faire », a rapporté Fabrizio Romano en citant Haaland.

Le Brésil quitte le Mondial

Le Brésil était considéré comme l'un des favoris du tournoi. Cependant, les « pentacampeones » n'ont pas réussi à stopper l'attaque norvégienne dans les moments cruciaux.

Le but tardif de Haaland a éliminé les Brésiliens de la compétition, créant l'une des plus grandes surprises de la Coupe du Monde 2026.

L'Angleterre attend la Norvège

La Norvège affrontera l'équipe nationale d'Angleterre en quarts de finale. Les Anglais avaient battu le Mexique 3-2 en huitièmes de finale.

Désormais, deux lignes d'attaque puissantes, menées par Haaland et Harry Kane, s'affronteront pour une place en demi-finale. En bref, ce ne sera pas une soirée facile pour les gardiens.