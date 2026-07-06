Vinícius explique pourquoi Guimarães a tiré le penalty

L'ailier de l'équipe nationale du Brésil, Vinícius Júnior, s'est exprimé sur le penalty manqué après la défaite 1-2 contre la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Le joueur a déclaré que le choix de Bruno Guimarães pour tirer le penalty n'était pas fortuit : ce choix avait été établi par le staff technique avant le match.

Le tireur de penalty était désigné à l'avance

Vinícius a souligné que le choix du joueur qui se présente au point de penalty dans une situation décisive n'est pas fait pendant le match, mais bien avant.

« Le tireur est désigné avant le match. L'entraîneur a choisi Bruno parce qu'il a été très performant lors des derniers entraînements », a déclaré Vinícius.

C'est pourquoi la décision de laisser Guimarães tirer était un choix concerté au sein de l'équipe.

« Cela ne devrait pas affecter sa carrière en sélection »

Bruno Guimarães n'a pas réussi à transformer son penalty, une situation qui a coûté cher au Brésil.

Néanmoins, Vinícius a soutenu son coéquipier, affirmant qu'une seule erreur ne devrait pas compromettre son avenir en équipe nationale.

« Malheureusement, il n'a pas marqué. Mais j'espère que cette situation n'aura pas d'impact négatif sur la carrière de Guimarães en sélection », a-t-il ajouté.

Vinícius a affirmé ne pas avoir fui ses responsabilités

Certains supporters se sont demandé pourquoi ce n'était pas Vinícius qui avait tiré le penalty.

Le joueur a souligné qu'il ne fuyait jamais ses responsabilités et qu'il faisait toujours passer l'intérêt de l'équipe avant tout.

« Je ne fuis jamais mes responsabilités et je travaille toujours pour le bien de l'équipe. Aujourd'hui, parmi ceux qui étaient sur le terrain, Bruno était le meilleur tireur de penalty », a déclaré Vinícius dans une interview accordée à Brasil Football.

Le Brésil quitte le Mondial

L'équipe nationale du Brésil a été éliminée en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 après sa défaite 1-2 face à la Norvège.

Le penalty manqué est devenu l'un des moments les plus discutés du match. Cependant, selon Vinícius, cette décision était collective et il n'est pas juste de faire porter la responsabilité sur un seul joueur.