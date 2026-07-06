Jude Bellingham, héros du match contre le Mexique

Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Angleterre, Jude Bellingham, a été élu homme du match lors de la rencontre contre le Mexique, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Les « Three Lions » ont remporté ce match intense et riche en buts sur le score de 3-2. Le joueur du Real Madrid a joué un rôle décisif dans le succès anglais.

Bellingham signe un doublé

Face au Mexique, Jude Bellingham a trouvé le chemin des filets à deux reprises.

Son doublé a grandement aidé l'Angleterre à se sortir d'une situation difficile et à décrocher son billet pour les quarts de finale. À l'issue de la rencontre, le milieu de terrain a été logiquement désigné homme du match.

Une deuxième distinction d'homme du match

Il est à noter que Bellingham reçoit cette distinction pour la deuxième fois lors de ce Mondial.

Il avait déjà été élu homme du match lors de la rencontre contre le Ghana. Ce résultat confirme l'importance croissante de Jude en tant que leader au sein de l'effectif anglais.

L'adversaire en quarts de finale sera la Norvège

L'équipe nationale d'Angleterre affrontera la Norvège en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026.

Le match est prévu le 12 juillet à 02h00, heure de Tachkent.

Désormais, les supporters attendent une nouvelle grande performance de Bellingham. L'adversaire est la Norvège, l'enjeu est encore plus grand : le prochain test est prêt pour Jude.