Jude Bellingham, héros du match contre le Mexique

·34·Sport
Jude Bellingham, héros du match contre le Mexique

Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Angleterre, Jude Bellingham, a été élu homme du match lors de la rencontre contre le Mexique, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Les « Three Lions » ont remporté ce match intense et riche en buts sur le score de 3-2. Le joueur du Real Madrid a joué un rôle décisif dans le succès anglais.

Bellingham signe un doublé

Face au Mexique, Jude Bellingham a trouvé le chemin des filets à deux reprises.

Son doublé a grandement aidé l'Angleterre à se sortir d'une situation difficile et à décrocher son billet pour les quarts de finale. À l'issue de la rencontre, le milieu de terrain a été logiquement désigné homme du match.

Une deuxième distinction d'homme du match

Il est à noter que Bellingham reçoit cette distinction pour la deuxième fois lors de ce Mondial.

Il avait déjà été élu homme du match lors de la rencontre contre le Ghana. Ce résultat confirme l'importance croissante de Jude en tant que leader au sein de l'effectif anglais.

L'adversaire en quarts de finale sera la Norvège

L'équipe nationale d'Angleterre affrontera la Norvège en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026.

Le match est prévu le 12 juillet à 02h00, heure de Tachkent.

Désormais, les supporters attendent une nouvelle grande performance de Bellingham. L'adversaire est la Norvège, l'enjeu est encore plus grand : le prochain test est prêt pour Jude.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Haaland met le Brésil à genoux : « Ma vie, c'est marquer des buts »Haaland met le Brésil à genoux : « Ma vie, c'est marquer des buts »Aujourd'hui, 10:19Harry Kane égale le record de Lineker en phase à élimination directe de la Coupe du MondeHarry Kane égale le record de Lineker en phase à élimination directe de la Coupe du MondeAujourd'hui, 10:07McGregor promet de mettre Holloway K.O.McGregor promet de mettre Holloway K.O.Aujourd'hui, 09:49Vinícius explique pourquoi Guimarães a tiré le penaltyVinícius explique pourquoi Guimarães a tiré le penaltyAujourd'hui, 09:39Marquinhos présente ses excuses au peuple brésilien après la défaiteMarquinhos présente ses excuses au peuple brésilien après la défaiteAujourd'hui, 09:36Carlo Ancelotti confirme qu'il ne quittera pas le BrésilCarlo Ancelotti confirme qu'il ne quittera pas le BrésilAujourd'hui, 09:29
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan