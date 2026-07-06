Marquinhos présente ses excuses au peuple brésilien après la défaite

Le capitaine de l'équipe nationale du Brésil, Marquinhos, a assumé la responsabilité des résultats de l'équipe après une performance décevante lors de la Coupe du Monde 2026.

Les « Pentacampeões » ont été éliminés du tournoi bien plus tôt que prévu, après une défaite 1-2 contre la Norvège en huitièmes de finale.

« Nous devons assumer la responsabilité »

Marquinhos a déclaré que le capitaine et les joueurs expérimentés de l'équipe doivent être les premiers à répondre de cette défaite.

« Nous devons assumer la responsabilité de cette défaite. En tant que capitaine, et avec les autres joueurs expérimentés, nous devons en porter la charge », a-t-il déclaré.

Le défenseur a souligné que cette approche permet aux jeunes joueurs d'entamer une nouvelle étape sans pression et avec sérénité.

Des erreurs commises dans les moments décisifs

Marquinhos a reconnu que le Brésil avait obtenu certains résultats positifs pendant le tournoi, mais qu'il n'avait pas su saisir ses chances aux moments cruciaux.

« Nous avons accompli beaucoup de choses, mais nous n'avons pas été efficaces dans les moments décisifs et nous avons commis des erreurs », a ajouté le capitaine.

Selon lui, l'équipe doit désormais analyser en profondeur les causes de cette défaite et en tirer les conclusions nécessaires.

« Il est temps de demander pardon au peuple brésilien »

Marquinhos a présenté ses excuses aux supporters pour l'élimination précoce de la sélection et les a appelés à continuer leur soutien.

« Il est temps de tirer des conclusions et de demander pardon au peuple brésilien. Je demande aux supporters de continuer à nous soutenir », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Globo Esporte.

Une promesse pour les quatre prochaines années

Le capitaine brésilien a souligné que l'équipe travaillerait pour devenir plus forte d'ici la prochaine Coupe du Monde.

« Au cours des quatre prochaines années, l'équipe travaillera pour atteindre de plus grands succès et tentera de faire ses preuves lors de la prochaine Coupe du Monde », a affirmé Marquinhos.

Pour la première fois depuis la Coupe du Monde 1990, l'équipe nationale du Brésil n'a pas réussi à atteindre les quarts de finale. L'équipe a désormais pour mission de regagner la confiance des supporters et de reconstruire avec une nouvelle génération.