Une méthode révolutionnaire de réparation facile des réacteurs à fusion inventée en Grande-Bretagne

Les ingénieurs du projet britannique STEP (Spherical Tokamak for Energy Production) ont présenté un nouveau concept de chambre à vide qui simplifiera radicalement la maintenance des futures centrales à fusion nucléaire. Cette technologie vise à résoudre l'un des problèmes les plus complexes du secteur énergétique : éviter les arrêts prolongés des centrales lors de la réparation des pannes internes du réacteur. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, la nouvelle approche prévoit d'abandonner les chambres à vide soudées monoblocs traditionnelles. Au lieu de cela, les experts de STEP proposent une architecture modulaire composée de sections annulaires empilables. Ce système permet de démonter et d'assembler le réacteur comme un jeu de construction pour enfants.

Chaque module contient une partie de la chambre à vide et des éléments de la structure interne du réacteur. Si un segment tombe en panne, il est possible de retirer uniquement cette pièce et de la remplacer par une neuve, sans démonter complètement l'ensemble de l'appareil. Selon les développeurs, cela réduira radicalement le temps d'arrêt du réacteur, ce qui est crucial pour l'énergie de fusion commerciale.

Complexité technologique et problème d'étanchéité

Le plus grand défi d'ingénierie de cette approche modulaire est de maintenir l'étanchéité entre les modules. Dans des conditions de vide ultra-poussé et de températures extrêmes, toute fuite microscopique peut arrêter tout le processus. Pour cette raison, l'équipe de STEP a décrit un système de joints adaptatifs spéciaux dans deux nouvelles demandes de brevet.

Ce système est capable de maintenir une étanchéité totale même lorsque les structures métalliques se dilatent et se déforment sous l'effet de la chaleur pendant le fonctionnement du réacteur. Cette technologie facilite l'accès aux systèmes internes du réacteur et réduit considérablement le nombre de connexions complexes devant être déconnectées lors des réparations.

Les représentants de STEP Fusion soulignent que la simplicité et la rapidité de la maintenance seront l'un des facteurs clés déterminant la viabilité économique de la fusion nucléaire. Alors que les projets actuels à construction monolithique peuvent nécessiter des mois, voire des années de réparations, le système modulaire augmentera le coefficient de fonctionnement continu de la centrale.

Cette innovation est importante non seulement pour la Grande-Bretagne, mais pour l'énergie mondiale. Si les réacteurs à fusion peuvent être entretenus aussi facilement que des équipements ordinaires, l'humanité pourra accéder plus rapidement à une source d'énergie propre et illimitée. Les travaux sur le projet se poursuivent et ces solutions seront testées sur les futurs prototypes.