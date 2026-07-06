La Chine franchit une nouvelle étape dans la course aux semi-conducteurs : une usine majeure sera construite à Shanghai

Malgré les sanctions strictes et les restrictions technologiques imposées par les États-Unis, la Chine continue de développer rapidement son industrie des semi-conducteurs. JCET (Jiangsu Changjiang Electronics Technology), l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de services d'assemblage et de test de puces, a annoncé la construction d'une nouvelle usine de haute technologie à Shanghai. Ce projet est considéré comme une nouvelle étape stratégique pour Pékin dans sa quête d'indépendance technologique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La nouvelle usine sera située dans la zone économique spéciale de Lingang à Shanghai. Le coût total du projet est d'environ 8,2 milliards de yuans (environ 1,15 milliard de dollars). Selon les informations d'ixbt.com, les travaux de construction seront réalisés en deux phases. La construction des bâtiments de production de la première phase et l'installation des équipements nécessaires devraient être achevées au second semestre 2028.

Le ralentissement de la loi de Moore et les nouvelles solutions

Actuellement, les méthodes traditionnelles d'augmentation des performances des processeurs, à savoir le processus de réduction de la taille des transistors, atteignent leurs limites physiques. Par conséquent, la technologie d'emballage avancé (advanced packaging) joue un rôle décisif dans la microélectronique moderne. Cette méthode permet d'augmenter considérablement la puissance de l'appareil en combinant plusieurs cristaux dans un système unique.

La nouvelle usine de JCET se spécialisera précisément dans ce domaine. Les technologies d'emballage avancé permettent de placer plusieurs puces spécialisées dans un seul boîtier, d'augmenter la vitesse de transfert de données et de réduire la consommation d'énergie. De telles solutions sont particulièrement cruciales pour les accélérateurs d'AI, les centres de traitement de données massives et les systèmes de calcul haute performance.

Une étape stratégique vers l'indépendance technologique

Les restrictions à l'exportation des États-Unis compliquent l'accès des entreprises chinoises aux équipements de fabrication de puces les plus modernes. Cependant, Pékin investit massivement dans des domaines où elle peut accroître sa compétitivité, notamment dans les processus d'assemblage et d'emballage des puces. Cette orientation devient un facteur aussi important pour l'efficacité du matériel que la fabrication des puces elles-mêmes.

Les représentants de l'entreprise soulignent que la nouvelle usine développera des technologies de nouvelle génération. Ces technologies assureront une intégration plus dense des circuits intégrés et une connexion des composants avec une précision extrême. De nouvelles méthodes de traitement de surface réduisant la rugosité des zones de contact seront également introduites, ce qui augmentera la fiabilité et l'efficacité des produits finis.

Cette initiative chinoise devrait modifier l'équilibre des forces sur le marché mondial des semi-conducteurs. Au lieu d'arrêter le développement de la Chine, les sanctions occidentales accélèrent les processus d'innovation internes et la création de chaînes de production locales. La nouvelle usine de Shanghai servira non seulement à répondre aux besoins intérieurs, mais aussi à renforcer le leadership technologique de la Chine sur le marché mondial.