Pourquoi le Kazakhstan ne veut-il pas retourner en Asie ?

La qualification de l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour la Coupe du Monde a relancé un vieux débat dans le football kazakh : le pays devrait-il quitter l'UEFA pour rejoindre la Confédération asiatique de football ?

Yerjan Mussabekov, chef de la direction des compétitions des clubs professionnels de la Fédération de football du Kazakhstan, a réagi fermement à ces appels, énumérant les principaux avantages de rester en Europe.

« Nous sommes également heureux du succès de l'Ouzbékistan »

Après que l'Ouzbékistan est devenu le premier pays d'Asie centrale à obtenir son billet pour la Coupe du Monde, les opinions sur un retour du Kazakhstan en Asie se sont multipliées.

Cependant, Mussabekov a souligné qu'il n'est pas juste de comparer ces deux situations.

« Tout le monde est heureux que l'Ouzbékistan joue la Coupe du Monde, et nous le sommes aussi. Mais pour la première fois en 30 ans, ils affrontent des équipes de haut niveau comme le Portugal et la Colombie lors de matchs officiels », a-t-il déclaré.

Que gagne le Kazakhstan en Europe ?

Selon Mussabekov, le fait que le Kazakhstan soit membre de l'UEFA lui donne l'opportunité de disputer chaque année des matchs contre des équipes nationales et des clubs européens de premier plan.

Cela ne concerne pas seulement l'équipe nationale, mais aussi :

les équipes de jeunes ;

l'équipe nationale féminine ;

les clubs professionnels.

« Nous affrontons chaque année des équipes de ce niveau. De plus, nous recevons des revenus pour ces matchs », a ajouté Mussabekov.

Selon lui, la forte concurrence, les opportunités financières et un environnement footballistique puissant sont les principales raisons pour lesquelles le Kazakhstan doit rester en Europe.

Quand le Kazakhstan a-t-il rejoint l'UEFA ?

Le Kazakhstan a volontairement quitté la Confédération asiatique de football en 2001.

Le 25 avril 2002, lors du congrès de l'UEFA à Stockholm, en Suède, le pays a été admis au sein de l'Union des associations européennes de football, devenant le 52e membre de l'organisation.

Plusieurs facteurs ont motivé cette décision :

le niveau élevé de la compétition en Europe ;

les revenus issus des retransmissions télévisées et des tournois ;

les infrastructures footballistiques modernes ;

la possibilité de jouer régulièrement contre des clubs et des équipes nationales de haut niveau.

La géographie a également joué un rôle important

Le facteur géographique a été pris en compte lors de l'admission du Kazakhstan à l'UEFA.

Environ 14 % du territoire du pays est situé à l'ouest du fleuve Oural, c'est-à-dire sur le continent européen.

La direction du football kazakh a mené de longues négociations avec les représentants de l'UEFA et de la FIFA. Par la suite, les délégués européens ont approuvé la candidature du pays.

Coupe du Monde ou forte concurrence ?

Certains pensent qu'un retour en Asie pourrait augmenter les chances du Kazakhstan de se qualifier pour la Coupe du Monde. Cependant, pour le représentant de la fédération, la question ne se limite pas à une qualification pour le Mondial.

Rester en Europe signifie affronter chaque année des adversaires puissants, participer à de grandes compétitions, générer des revenus élevés et maintenir une concurrence sérieuse.

Le résultat historique de l'Ouzbékistan a intensifié les débats dans le pays voisin, mais les responsables du football kazakh ne pensent pas pour l'instant à quitter la voie européenne.