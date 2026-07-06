Cristiano Ronaldo : « C'est ma dernière Coupe du Monde »

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Cristiano Ronaldo : « C'est ma dernière Coupe du Monde »

L'attaquant de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a déclaré que la Coupe du Monde 2026 occuperait une place particulière dans sa carrière.

Le joueur de 41 ans a confirmé que ce Mondial serait sa dernière Coupe du Monde, soulignant qu'il souhaite profiter au maximum de chaque instant du tournoi.

« Il faut profiter de chaque instant »

Pour Ronaldo, les prochains matchs ne sont pas de simples rencontres de phase à élimination directe. Le capitaine du Portugal veut vivre pleinement sa dernière opportunité en Coupe du Monde.

« Il faut profiter de chaque instant. Oui, ce sera ma dernière Coupe du Monde. Je veux profiter au maximum de ce tournoi », a déclaré Ronaldo, selon le journal AS.

Le Portugal a franchi l'obstacle croate

Le Portugal, dirigé par Roberto Martínez, a battu la Croatie 2-1 lors du tour précédent des phases finales.

Cette victoire a offert aux Portugais une place en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Maintenant, l'adversaire est l'Espagne

Le Portugal affrontera l'équipe nationale d'Espagne au prochain tour.

Le derby ibérique est décisif non seulement pour une place en quarts de finale, mais aussi pour la poursuite de la carrière de Ronaldo en Coupe du Monde.

Une légende ayant participé à six Mondiaux

Cristiano Ronaldo est l'un des rares joueurs de l'histoire à avoir participé à six éditions de la Coupe du Monde.

Il partage ce record avec Lionel Messi et le gardien mexicain Guillermo Ochoa.

Désormais, l'objectif principal de Ronaldo est de prolonger son dernier Mondial le plus longtemps possible. Mais l'obstacle à venir est de taille : l'Espagne.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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