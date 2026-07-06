Carlos Queiroz quitte l'équipe nationale du Ghana

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Carlos Queiroz quitte l'équipe nationale du Ghana

Le technicien portugais Carlos Queiroz a annoncé son départ du poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Ghana.

Dans une déclaration d'adieu publiée sur les réseaux sociaux, l'entraîneur expérimenté a partagé ses réflexions sur le parcours accompli avec l'équipe, les résultats obtenus et l'avenir du football ghanéen.

« Soit tu gagnes, soit tu apprends »

Queiroz a souligné que chaque résultat dans le football doit servir de leçon.

« Le football, tout comme la vie, nous enseigne une vérité éternelle : soit tu gagnes, soit tu apprends », a déclaré le technicien.

Il a noté qu'il était fier des résultats obtenus avec le Ghana, mais qu'il fallait toujours viser des objectifs plus élevés.

« Atteindre le sommet ne devrait jamais être une destination finale. Cela doit devenir le point de départ pour des objectifs encore plus grands et ambitieux », a ajouté Queiroz.

Le football ghanéen doit aussi changer en dehors du terrain

Selon l'entraîneur portugais, l'avenir des « Black Stars » ne dépend pas uniquement des résultats sur le terrain.

Il a insisté sur l'importance de créer des conditions favorables pour identifier, protéger et développer les joueurs talentueux du pays.

« Le succès de l'équipe doit d'abord commencer en dehors du terrain, par la formation et le développement des talents ghanéens », a-t-il affirmé.

Remerciements aux joueurs et aux supporters

Queiroz a remercié la direction de la Fédération ghanéenne de football pour l'opportunité de travailler avec l'équipe nationale.

Il a également remercié les joueurs et le staff technique pour leur courage, leur dévouement et leur professionnalisme.

« Ce fut un honneur et un immense bonheur pour moi de servir le pays et les “Black Stars” », a déclaré le technicien.

En s'adressant aux supporters, l'entraîneur a admis que les résultats n'avaient pas été à la hauteur des attentes. Cependant, il a souligné que l'équipe a dignement défendu l'honneur du Ghana et a tenté de restaurer sa réputation sur la scène internationale.

Quel a été le parcours du Ghana lors de la Coupe du Monde 2026 ?

L'équipe nationale du Ghana a disputé trois matchs lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde.

« Black Stars » :

  • Victoire 1-0 contre le Panama ;

  • Match nul 0-0 contre l'Angleterre ;

  • Défaite 1-2 contre la Croatie.

L'équipe s'est qualifiée pour les phases à élimination directe, mais a été éliminée en 1/16 de finale après une défaite 0-1 contre la Colombie.

« Merci, Ghana »

Queiroz a conclu sa déclaration avec espoir pour l'avenir.

« Merci, Ghana. Pour nous, le voyage ne fait que commencer », a-t-il déclaré.

Ainsi, l'ère Carlos Queiroz à la tête de l'équipe nationale du Ghana prend fin. La fédération doit désormais choisir un nouveau sélectionneur et préparer l'équipe pour les prochaines grandes compétitions.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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