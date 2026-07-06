Les moteurs des avions SSJ-100 seront mis à jour : changements majeurs dans l'aviation russe

La United Aircraft Corporation (OAK) de Russie a annoncé un plan à grande échelle pour moderniser les premières modifications des avions de ligne SSJ-100. Dans le cadre de ce programme, les moteurs SaM146, produits en coopération russo-française, sur 50 à 100 appareils seront entièrement remplacés par des unités PD-8 locales. Cette étape est considérée comme une mesure stratégique pour assurer la stabilité de l'aviation civile russe. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon une déclaration du chef de l'OAK, Vadim Badexa, lors du salon "Innoprom", la nécessité de remplacer les moteurs est due aux ressources techniques limitées des modèles SaM146. Actuellement, les processus de certification de la modification du SSJ-100 équipée de moteurs PD-8 se poursuivent. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce de Russie, les principaux travaux de recherche et développement pour ce programme sont prévus pour 2026-2027.

Le sort de l'avionique et des systèmes étrangers

Un aspect intéressant est que la société ne prévoit pas de remplacer les systèmes d'avionique étrangers sur les avions. Badexa a souligné que les systèmes produits à l'étranger fonctionnent actuellement sans problème et qu'aucune difficulté majeure n'est observée dans leur maintenance. Cette situation se poursuivra de manière similaire à la maintenance de l'avionique sur d'autres avions étrangers exploités en Russie.

Selon les experts, ce sont précisément les moteurs qui constituaient le principal obstacle à l'utilisation à long terme des avions SSJ-100. Le passage aux moteurs PD-8 résoudra ce problème pour de nombreuses années et augmentera la sécurité des vols ainsi que l'efficacité économique des avions. Cela jouera un rôle important dans la garantie de la continuité des vols régionaux.

Financement et coût du projet

Il est prévu que les coûts de remplacement des moteurs soient couverts directement par les fonds propres des compagnies aériennes. La direction de l'OAK a déclaré que le prix de cette modernisation serait à un niveau acceptable pour les transporteurs et qu'aucun financement direct du budget fédéral ne serait requis pour ces travaux.

Vadim Badexa a également démenti les informations précédemment diffusées dans les médias selon lesquelles le coût du programme s'élèverait à 115 milliards de roubles. Selon lui, ces chiffres ne correspondent pas à la réalité. Le prix des moteurs et des travaux de modernisation est clairement défini et n'est pas aussi élevé que des dizaines ou des centaines de milliards, mais proportionnel aux travaux aéronautiques standards de ce type.

Cette mise à jour constitue une étape importante dans la politique de substitution aux importations de l'industrie aéronautique russe et servira à réduire les coûts de maintenance technique de la flotte aérienne à long terme.