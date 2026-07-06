La princesse Ingrid a étreint Haaland dans le vestiaire

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La princesse Ingrid a étreint Haaland dans le vestiaire

Une scène insolite s'est produite dans le vestiaire après la victoire historique de l'équipe nationale de Norvège sur le Brésil.

Selon le Daily Mail, la princesse Ingrid Alexandra, héritière du trône de Norvège, est entrée dans le vestiaire pour féliciter les joueurs et a étreint le héros du match, Erling Haaland.

Haaland a inscrit un doublé contre le Brésil

En huitièmes de finale de la Coupe du Monde, la Norvège a battu le Brésil 2-1.

Erling Haaland a marqué les deux buts des Scandinaves. L'attaquant est ainsi devenu le héros principal, qualifiant son équipe pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.

La famille royale a visité le vestiaire

Après le coup de sifflet final, la princesse Ingrid Alexandra, accompagnée de son frère le prince Sverre Magnus, est entrée dans le vestiaire de l'équipe de Norvège.

Les membres de la famille royale ont félicité les joueurs pour cette grande victoire. Selon les informations, la princesse a également étreint Haaland, qui avait déjà retiré son maillot à ce moment-là.

La princesse Ingrid a étreint Haaland dans le vestiaire

Cette séquence a attiré l'attention des fans sur les réseaux sociaux.

La princesse représente la Norvège

Ingrid Alexandra représente la famille royale de Norvège à la Coupe du Monde à la place de son père, le prince héritier Haakon.

Haakon n'a pas pu assister à la compétition car son épouse a dû subir une intervention chirurgicale et il est resté à la maison.

L'Angleterre sera l'adversaire en quarts de finale

L'équipe nationale de Norvège affrontera l'Angleterre en quarts de finale de la Coupe du Monde.

Désormais, les fans attendent une autre grande performance de Haaland. Avec un doublé contre le Brésil et les félicitations royales en poche, le prochain objectif est la demi-finale, ce que le match contre l'Angleterre déterminera.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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