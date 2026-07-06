Un avion percuté par un feu d'artifice à quelques secondes de l'atterrissage

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Un avion percuté par un feu d'artifice à quelques secondes de l'atterrissage

À Chicago, aux États-Unis, alors qu'il se préparait à atterrir, Delta Air Lines un avion de la compagnie a été percuté par un feu d'artifice. Au moment de l'incident, il y avait à bord 52 passagers et six membres d'équipage . C'est ce qu'a rapporté BBC .

Selon les informations, l'incident s'est produit le soir du 4 juillet lors de l'atterrissage d'un vol en provenance de l'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta vers l'aéroport international Midway de Chicago.

Dans un communiqué, la compagnie aérienne a déclaré que l'avion avait été percuté par un feu d'artifice lors de sa descente. Malgré cela, l'appareil a atterri en toute sécurité et a rejoint le terminal par ses propres moyens. Aucun passager ni membre d'équipage n'a été blessé.

Selon le pilote, l'incident s'est produit à environ 61 mètres d'altitude.

« Nous espérons que l'objet qui a explosé en dessous était un simple feu d'artifice, mais le choc a été clairement ressenti », a-t-il déclaré.

Avant l'incident, les contrôleurs aériens avaient averti les pilotes que des feux d'artifice étaient tirés près de l'aéroport.

Plus tard, la police de Chicago a confirmé qu'un objet inconnu avait percuté l'avion, causant des dommages mineurs à la peinture extérieure. L'Airbus A319 a été inspecté après l'atterrissage et aucun dommage grave n'a été constaté.

Cet événement a coïncidé avec le jour où des millions de personnes à travers les États-Unis organisaient des feux d'artifice pour célébrer le 248e anniversaire de l'indépendance du pays.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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