Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a répondu aux critiques concernant son avenir, soulignant que lui seul décidera quand mettre fin à sa carrière de footballeur. L'attaquant de 41 ans s'est exprimé ouvertement sur son destin international lors d'une conférence de presse avant le match crucial des phases éliminatoires contre l'Espagne. C'est ce que rapporte Goal.com .

Abordant les discussions sur sa place en équipe nationale et son éventuelle sortie du onze de départ, Ronaldo a déclaré que la pression extérieure ne l'affectait pas. Selon lui, il joue sous une pression constante depuis ses débuts en sélection à 18 ans, et cette situation n'est pas nouvelle pour lui. Le joueur a noté qu'il continuerait à jouer un rôle important dans l'équipe dirigée par Roberto Martínez, quelles que soient les circonstances.

Dernière Coupe du Monde et projets futurs

Bien qu'il n'ait pas révélé la date exacte de sa retraite, Ronaldo a officiellement confirmé que le tournoi en Amérique du Nord serait sa dernière Coupe du Monde. « Ce sera mon dernier Mondial. J'essaie d'en profiter. J'espère que le match de demain ne sera pas mon dernier dans ce tournoi », a souligné l'attaquant.

La star, qui défend actuellement les couleurs du club saoudien d'Al-Nassr, a admis que cette compétition est devenue la plus mémorable de sa carrière sur le plan émotionnel. Il a souligné que la passion et le soutien des fans sont radicalement différents de ceux des championnats précédents.

Ronaldo a réagi avec calme aux attaques dirigées contre lui. À son avis, avec l'âge, on apprend à aborder les événements avec plus d'expérience et de sérénité. Le footballeur a ajouté qu'il était satisfait de ses accomplissements et que, indépendamment du fait de devenir champion du monde ou non, son héritage dans le football restera intact.

« J'ai tout accompli dans la vie. Dieu m'a donné plus que ce à quoi je m'attendais. C'est pourquoi je dois profiter de chaque instant maintenant. Que je gagne la Coupe du Monde ou non, je resterai le même Cristiano », a déclaré le joueur, selon une citation rapportée par ixbt.com.

Actuellement, l'attention de la communauté mondiale du football est tournée vers l'affrontement entre le Portugal et l'Espagne. Ce match déterminera si la dernière danse de Ronaldo en Coupe du Monde se poursuit ou s'arrête. L'objectif principal du joueur est d'apporter la victoire à son équipe et de se rapprocher du seul trophée prestigieux qui manque à sa carrière.