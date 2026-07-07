Elon Musk préparerait un appareil IA plus fin qu'un iPhone

SpaceX, l'entreprise fondée par Elon Musk, aurait présenté aux investisseurs un prototype d'un nouvel appareil compact basé sur l'intelligence artificielle.

Selon certaines sources, le gadget serait plus fin qu'un iPhone moderne et fonctionnerait sur un système d'exploitation indépendant d'Android ou d'iOS. L'appareil devrait intégrer profondément les technologies xAI.

Pourquoi ce nouvel appareil est-il créé ?

D'après le The Wall Street Journal et TechCrunch, le prototype n'est pas présenté comme un simple smartphone, mais comme un appareil conçu pour interagir avec l'intelligence artificielle d'une nouvelle manière.

Il pourrait privilégier les commandes vocales, les agents IA et une interface minimale plutôt que les applications traditionnelles.

Ni Android, ni iOS

L'une des caractéristiques les plus importantes de l'appareil est qu'il fonctionne sur son propre système d'exploitation.

Cela pourrait permettre à SpaceX et xAI de contrôler indépendamment les logiciels et les capacités d'intelligence artificielle de l'appareil, sans dépendre de l'écosystème de Google ou d'Apple.

xAI et Grok au cœur du projet

Les sources soulignent que le gadget utilise les technologies de l'entreprise xAI appartenant à Musk.

Grok et les modèles d'intelligence artificielle de nouvelle génération devraient y être profondément intégrés, permettant d'effectuer des tâches quotidiennes par commande vocale.

L'utilisation d'une puce Snapdragon est évoquée

Le prototype pourrait utiliser un chipset Qualcomm Snapdragon.

Cette décision vise à trouver un équilibre entre haute performance, efficacité énergétique et exécution rapide des tâches d'intelligence artificielle.

Un design plus fin que l'iPhone

L'appareil serait conçu dans un format compact de type « combiné ».

Son design serait plus fin qu'un iPhone moderne, avec une volonté de supprimer les boutons et éléments superflus pour se concentrer sur le minimalisme.

Le prototype pourrait encore évoluer

L'appareil a été présenté aux investisseurs avant une éventuelle introduction en bourse de SpaceX.

Cependant, le design et les caractéristiques techniques sont encore au stade préliminaire. Le produit pourrait donc changer considérablement avant sa commercialisation.

Pourquoi ce projet est-il important ?

Les premiers appareils IA présentés en 2024-2025 n'ont pas rencontré le succès escompté.

Elon Musk, grâce à son audience, aux technologies xAI et à ses capacités marketing, pourrait lancer une nouvelle ère sur le marché des appareils d'intelligence artificielle.

Pour l'instant, le nom officiel et la date de sortie du produit n'ont pas été révélés. Mais la présentation du prototype montre que les appareils IA pourraient devenir de sérieux concurrents pour les smartphones d'ici 2026-2027.