Championnat d'Asie : 6 boxeuses ouzbèkes sur le ring demain

·2·Sport
Championnat d'Asie : 6 boxeuses ouzbèkes sur le ring demain

Dans le cadre du Championnat d'Asie de boxe, six membres de l'équipe nationale féminine U23 d'Ouzbékistan disputeront leurs combats demain.

Nos compatriotes monteront sur le ring face à des boxeuses d'Indonésie, des Philippines, du Kirghizistan, du Vietnam et du Kazakhstan.

Baxtiyorova et G‘aniyeva ouvriront la journée

Dans la catégorie des -48 kg, Robiyaxon Baxtiyorova affrontera la représentante locale, l'Indonésienne Linda Sari. Le combat débutera à 10h45, heure de Tachkent.

À 11h15, dans la catégorie des -51 kg, Gulsevar G‘aniyeva se mesurera à la Philippine Xian Baguin.

Yunusova face à une représentante du Kirghizistan

Dans la catégorie des -54 kg, Uzukjamol Yunusova sera opposée à la Kirghize Milana Shixshabekova.

Ce combat est prévu à 12h15, heure de Tachkent.

Trois autres combats dans la seconde partie de la journée

À 15h30, dans la catégorie des -57 kg, Xumorabonu Mamajonova montera sur le ring contre l'Indonésienne Nurul Izza.

Dans la catégorie des -60 kg, Mushtariybonu Ibrohimjonova affrontera la Vietnamienne Ti Nxung Quang à 16h45.

Lors du dernier combat de la journée, dans la catégorie des -65 kg, Sevinch Xurramova rencontrera la Kazakhe Arujan Jangabayeva. Le combat débutera à 17h30.

Programme des combats de demain

  • 10:45 — Robiyaxon Baxtiyorova — Linda Sari;

  • 11:15 — Gulsevar G‘aniyeva — Xian Baguin;

  • 12:15 — Uzukjamol Yunusova — Milana Shixshabekova;

  • 15:30 — Xumorabonu Mamajonova — Nurul Izza;

  • 16:45 — Mushtariybonu Ibrohimjonova — Ti Nxung Quang;

  • 17:30 — Sevinch Xurramova — Arujan Jangabayeva.

Les combats débuteront à 10h00, heure de Tachkent. L'information a été communiquée par la Fédération de boxe d'Ouzbékistan. Demain, tous les regards seront tournés vers le ring : nous attendons des performances convaincantes de nos six boxeuses.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Suivez le match entre la Suisse et la Colombie en direct avec nousSuivez le match entre la Suisse et la Colombie en direct avec nousAujourd'hui, 23:19Les notes des joueurs d'Argentine et d'Égypte ont été dévoiléesLes notes des joueurs d'Argentine et d'Égypte ont été dévoiléesAujourd'hui, 23:10Coupe du Monde 2026 : L'Argentine réalise une super remontada contre l'Égypte et se qualifie pour les quartsCoupe du Monde 2026 : L'Argentine réalise une super remontada contre l'Égypte et se qualifie pour les quartsAujourd'hui, 23:06L'Argentine bat l'Égypte et se qualifie pour les quarts de finaleL'Argentine bat l'Égypte et se qualifie pour les quarts de finaleAujourd'hui, 23:05Cristiano Ronaldo pourrait-il devenir une star d'Hollywood après sa carrière de footballeurCristiano Ronaldo pourrait-il devenir une star d'Hollywood après sa carrière de footballeurAujourd'hui, 22:52Les boxeurs ouzbeks U19 débutent les championnats d'Asie par une victoireLes boxeurs ouzbeks U19 débutent les championnats d'Asie par une victoireAujourd'hui, 22:31
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan