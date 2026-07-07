Championnat d'Asie : 6 boxeuses ouzbèkes sur le ring demain

Dans le cadre du Championnat d'Asie de boxe, six membres de l'équipe nationale féminine U23 d'Ouzbékistan disputeront leurs combats demain.

Nos compatriotes monteront sur le ring face à des boxeuses d'Indonésie, des Philippines, du Kirghizistan, du Vietnam et du Kazakhstan.

Baxtiyorova et G‘aniyeva ouvriront la journée

Dans la catégorie des -48 kg, Robiyaxon Baxtiyorova affrontera la représentante locale, l'Indonésienne Linda Sari. Le combat débutera à 10h45, heure de Tachkent.

À 11h15, dans la catégorie des -51 kg, Gulsevar G‘aniyeva se mesurera à la Philippine Xian Baguin.

Yunusova face à une représentante du Kirghizistan

Dans la catégorie des -54 kg, Uzukjamol Yunusova sera opposée à la Kirghize Milana Shixshabekova.

Ce combat est prévu à 12h15, heure de Tachkent.

Trois autres combats dans la seconde partie de la journée

À 15h30, dans la catégorie des -57 kg, Xumorabonu Mamajonova montera sur le ring contre l'Indonésienne Nurul Izza.

Dans la catégorie des -60 kg, Mushtariybonu Ibrohimjonova affrontera la Vietnamienne Ti Nxung Quang à 16h45.

Lors du dernier combat de la journée, dans la catégorie des -65 kg, Sevinch Xurramova rencontrera la Kazakhe Arujan Jangabayeva. Le combat débutera à 17h30.

Programme des combats de demain

10:45 — Robiyaxon Baxtiyorova — Linda Sari;

11:15 — Gulsevar G‘aniyeva — Xian Baguin;

12:15 — Uzukjamol Yunusova — Milana Shixshabekova;

15:30 — Xumorabonu Mamajonova — Nurul Izza;

16:45 — Mushtariybonu Ibrohimjonova — Ti Nxung Quang;

17:30 — Sevinch Xurramova — Arujan Jangabayeva.

Les combats débuteront à 10h00, heure de Tachkent. L'information a été communiquée par la Fédération de boxe d'Ouzbékistan. Demain, tous les regards seront tournés vers le ring : nous attendons des performances convaincantes de nos six boxeuses.