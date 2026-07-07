Lionel Messi est devenu le joueur ayant délivré le plus grand nombre de passes décisives lors des phases finales de la Coupe du Monde.

Le nombre de passes décisives du capitaine de l'équipe nationale d'Argentine en Coupe du Monde a atteint 9. Il dépasse ainsi Diego Maradona, qui en comptait 8.

Les places suivantes sont occupées par l'Allemand Pierre Littbarski et le Polonais Grzegorz Lato, avec 7 passes décisives chacun.

Messi a marqué l'histoire des Coupes du Monde non seulement par ses buts, mais aussi par les occasions créées pour ses coéquipiers.