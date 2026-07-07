Lionel Messi était déjà une légende à 9 ans : les adultes restaient à l'entraînement pour le voir

L'octuple vainqueur du Ballon d'Or et champion du monde Lionel Messi a entamé son chemin vers la grandeur bien avant l'académie du FC Barcelone. L'attaquant argentin était déjà une véritable légende dans les rues de sa ville natale de Rosario et au sein du système du club Newell's Old Boys alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Son talent était tel que même les joueurs professionnels de l'équipe première renonçaient à leurs plans et à leur temps de repos pour regarder jouer le « petit magicien ». C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'ancien joueur de Newell's Old Boys, Matias Fondato, a évoqué cette époque dans une interview accordée à talkSPORT. Selon lui, bien que Messi n'ait eu que neuf ans, tout le club était stupéfait par son habileté. Fondato a souligné que lorsqu'il a rejoint l'équipe première, tous les joueurs expérimentés restaient au stade après l'entraînement pour regarder le jeune Messi jouer avant de prendre leur douche et de rentrer à l'hôtel.

« La machine de 87 » et la comparaison avec Maradona

L'équipe de jeunes dans laquelle évoluait Lionel Messi était connue à l'époque sous le nom de « The Machine of 87 » (La machine de 87). Cette équipe a écrasé tous ses adversaires sans subir la moindre défaite pendant trois années consécutives. Selon Matias Fondato, les mouvements de Lionel sur le terrain étaient aussi impressionnants qu'aujourd'hui, la seule différence résidant dans ses dimensions physiques.

« Il était très petit, mais sur le terrain, il jouait avec l'intelligence d'un adulte face à ses pairs. Il était difficile de prédire exactement qui il deviendrait, mais dès son plus jeune âge, il était totalement différent de tous les enfants que nous avions vus », déclare Fondato. C'est à cette époque que les supporters locaux ont commencé à le comparer au légendaire Diego Maradona.

Il est intéressant de noter que Lionel Messi a assisté en direct au stade aux débuts de Diego Maradona sous les couleurs de Newell's Old Boys en 1993. Peu de temps après, le Messi de neuf ans effectuait des jongles et des figures avec le ballon pour les supporters pendant la mi-temps au stade « Estadio Marcelo Bielsa », et tout le stade scandait son nom.

Héritage historique et actualité

Bien que Messi n'ait jamais joué de match officiel au niveau professionnel pour Newell's Old Boys, son impact en Argentine restera éternel. Il a déménagé en Espagne et a réussi à réécrire l'histoire du football mondial. Aujourd'hui encore, ses coéquipiers, notamment la star du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne Pedri, qualifient le niveau élevé de Messi d'« incroyable ».

Pour Matias Fondato, cette histoire commencée dans les rues de Rosario a trouvé sa conclusion logique sur les pelouses du Qatar en 2022. Selon lui, la conquête de la Coupe du Monde par Messi était la pièce finale et la plus importante du grand puzzle commencé par ce « petit magicien » de neuf ans. Aujourd'hui encore, Lionel Messi continue d'émerveiller des millions de fans avec sa longue carrière.