Anthropic lance l'agent Claude Cowork sur les plateformes mobiles et web

Anthropic, l'un des leaders du monde de l'intelligence artificielle, a décidé d'étendre son agent Claude Cowork. Présenté en janvier dernier uniquement sous forme d'application de bureau, cet outil est désormais accessible via les navigateurs web et les appareils mobiles. Cette étape marque non seulement une mise à jour technologique, mais aussi une intégration plus profonde de l'IA dans les flux de travail quotidiens. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Claude Cowork n'est pas qu'un simple chatbot, c'est un partenaire numérique capable d'exécuter des tâches complexes de manière autonome. Après cette mise à jour, les abonnés au forfait Max peuvent suivre ou terminer sur leur smartphone les tâches commencées sur leur ordinateur de bureau. Plus important encore, le système continue de fonctionner en arrière-plan, même lorsque l'ordinateur portable de l'utilisateur est fermé.

Une nouvelle étape dans la gestion des flux de travail

Avec cette expansion, Anthropic souhaite transformer Claude Cowork en un assistant complet pour les professionnels de l'administration et de la création, et non plus seulement en un outil destiné aux développeurs. Le système fonctionne en arrière-plan, se synchronise entre les appareils et ne sollicite l'utilisateur que lorsque cela est strictement nécessaire, c'est-à-dire là où une intervention humaine est requise. Cela marque une nouvelle étape dans la course à l'automatisation du travail de bureau.

Selon ixbt.com, la concurrence entre les laboratoires d'IA ne porte plus sur qui a le chatbot le plus intelligent, mais sur quel produit s'adapte le mieux à l'environnement de travail réel. Par exemple, alors qu'OpenAI adapte son outil Codex au-delà de la programmation pour créer des rapports, analyser des données et concevoir des présentations, Anthropic renforce également sa position.

Selon les exemples fournis par l'entreprise, Claude Cowork peut analyser les échanges d'e-mails, préparer des briefings pour des réunions et même rédiger des brouillons de réponses pendant que l'utilisateur se repose. Le matin, en prenant son café, l'utilisateur n'a plus qu'à examiner le résultat et à le valider d'un simple clic.

Intégration multiplateforme et commodité

L'application de bureau reste le lieu privilégié pour le "deep work", car elle permet d'interagir directement avec les fichiers locaux et le navigateur. Cependant, l'arrivée des versions web et mobiles ouvre les portes aux utilisateurs qui ne peuvent pas installer l'application. Anthropic a fusionné les fonctions de chat et de Cowork dans une interface unique, unifiant les projets et les artefacts sur tous les appareils.

Par ailleurs, l'entreprise a récemment lancé la fonction Claude Tag pour la plateforme Slack. Cela fait partie de la stratégie d'Anthropic visant à faire de son IA un compagnon permanent, où que se trouve l'utilisateur (au travail, en déplacement ou en communication). Pour les utilisateurs, cet outil devrait créer de nouvelles opportunités pour accroître l'efficacité dans la gestion du travail à distance et des projets internationaux.