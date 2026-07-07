Un graffeur peint un oiseau géant sur une tour de pont en Australie

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Un graffeur peint un oiseau géant sur une tour de pont en Australie

Un incident inhabituel s'est produit à Melbourne, en Australie. Un graffeur a été arrêté par la police après avoir escaladé une tour de 140 mètres du pont Bolte pour y peindre l'image d'un oiseau de dessin animé géant. C'est ce qu'a rapporté Reuters .

Il a été rapporté que des vidéos diffusées sur Instagram depuis le pont, situé près du centre-ville, montraient l'homme assis au sommet de la tour, les jambes dans le vide. Dans ses publications suivantes, il a exigé une réduction des impôts en Australie et a demandé qu'on lui livre un sandwich au beurre de cacahuète par drone pour qu'il descende.

Ses exigences ont conduit à des négociations avec la police. En conséquence, une voie de circulation du pont a été temporairement fermée, provoquant d'importants embouteillages pour les automobilistes se rendant au travail.

Le sergent par intérim de la police de Victoria, Paul Hogan, a déclaré que l'homme de 22 ans avait été immédiatement arrêté après être descendu de la tour.

Une personne est suspendue par une corde au sommet d'un haut bâtiment en béton et peint un graffiti sur le mur.

« L'homme a peint une image sur le mur extérieur avec de la peinture en aérosol. Pendant l'incident, il n'a pas obéi aux ordres légaux de la police de descendre », a-t-il déclaré.

Selon la police, plusieurs unités ont été déployées sur les lieux, notamment des patrouilles, la police routière, une équipe d'intervention spéciale, les services de recherche et de sauvetage ainsi que la police fluviale.

Le graffiti sur le pont ressemble beaucoup à l'image du célèbre oiseau Pam the Bird apparu sur des dizaines de bâtiments à Melbourne ces dernières années. Ce symbole est même apparu sur les murs de la gare historique de Flinders Street .

La police n'a pas précisé pourquoi l'homme a finalement décidé de descendre. Cependant, sur sa page Instagram, un commentaire humoristique a été laissé : « Comment ont-ils osé faire venir le drone sans le sandwich ? ». Cela a suscité un intérêt encore plus grand sur les réseaux sociaux.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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