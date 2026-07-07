Suivez le match entre la Suisse et la Colombie en direct avec nous

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Suivez le match entre la Suisse et la Colombie en direct avec nous

La Suisse et la Colombie s'affrontent lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

La rencontre débutera demain à 01h00 (heure de Tachkent) au BC Place Stadium de Vancouver.

Vous pouvez suivre ce match via Zamin.uz en direct commenté. Les événements principaux, les occasions dangereuses, les buts, les cartons, les remplacements et autres moments clés seront couverts en temps réel.

Selon les pronostics, la Colombie a 42 % de chances de l'emporter dans le temps réglementaire. La Suisse est créditée de 27 % de chances, tandis que la probabilité d'une prolongation est estimée à 31 %.

Suivez le match entre la Suisse et la Colombie en direct avec nous.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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