Suivez le match entre la Suisse et la Colombie en direct avec nous.

La Suisse et la Colombie s'affrontent lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

La rencontre débutera demain à 01h00 (heure de Tachkent) au BC Place Stadium de Vancouver.

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Selon les pronostics, la Colombie a 42 % de chances de l'emporter dans le temps réglementaire. La Suisse est créditée de 27 % de chances, tandis que la probabilité d'une prolongation est estimée à 31 %.

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