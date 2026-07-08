Meta présente Muse, son nouveau générateur d'images par intelligence artificielle

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Meta présente Muse, son nouveau générateur d'images par intelligence artificielle

La société Meta continue d'étendre ses capacités dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le nouveau générateur d'images Muse, développé par la division Meta Superintelligence Labs, a été officiellement annoncé. Cet outil permet aux utilisateurs de créer des images créatives de haute qualité en quelques secondes à partir de commandes textuelles. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Connu en interne sous le nom de code "Mango", ce projet sera intégré aux applications Meta AI, Instagram Stories et WhatsApp. Selon TechCrunch, la nouvelle fonctionnalité est proposée gratuitement aux utilisateurs. Cela permet aux utilisateurs de Meta de créer du contenu directement sur le réseau social sans avoir recours à des services tiers payants.

L'aspect unique du générateur Muse est qu'il ne se contente pas de créer des images à partir de zéro, mais aide également les utilisateurs en manque d'inspiration grâce à des "presets" (modèles prêts à l'emploi). Cette fonction a été introduite pour accélérer le processus créatif et faciliter l'utilisation de l'IA pour les débutants.

Capacités étendues et applications pratiques

Le nouveau modèle ne se limite pas à des fins de divertissement. Les vidéos présentées par Meta montrent qu'il est possible d'utiliser Muse pour planifier le design d'intérieur pour Facebook Marketplace ou créer des maquettes publicitaires. Par exemple, un utilisateur peut visualiser à quoi ressemblerait un canapé qu'il souhaite acheter dans son garage grâce à l'IA.

Muse Image dispose également de fonctions d'édition. Il permet d'effectuer les opérations suivantes :

  • Supprimer des personnes ou des objets indésirables sur une photo ;
  • Modéliser la photo d'un utilisateur sur fond de monuments historiques ;
  • Créer des codes QR fonctionnels au design personnalisé ;
  • Préparer des filtres et effets uniques pour Instagram Stories.

Cette nouveauté est également importante pour les utilisateurs en Ouzbékistan, car Instagram et WhatsApp sont les plateformes les plus populaires du pays. Désormais, les créateurs de contenu locaux et les petites entreprises pourront préparer des supports visuels pour leurs produits sans logiciels de conception graphique complexes.

Selon Meta, l'utilisation de Muse sera gratuite pour les besoins quotidiens, mais un abonnement pourrait être requis après avoir dépassé une certaine limite. La société a également confirmé qu'elle travaillait actuellement sur un générateur de vidéos appelé Muse Video, qui permettra à l'avenir de créer de courtes vidéos grâce à l'IA.

MetaIntelligence ArtificielleInstagramWhatsAppMuse AI
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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