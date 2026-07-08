Coupe du Monde 2026 : La Suisse bat la Colombie aux tirs au but

Lors du dernier match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, les équipes nationales de Suisse et de Colombie n'ont pas réussi à marquer après 120 minutes de jeu.

Le vainqueur a été déterminé aux tirs au but. La Suisse s'est imposée 4-3 et affrontera l'Argentine en quarts de finale.

Aucun but en 120 minutes

Le temps réglementaire a été marqué par une lutte acharnée. Bien que les deux équipes aient créé des occasions dangereuses, les filets sont restés inviolés.

Durant les deux prolongations, les joueurs n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets. Le sort de la qualification pour les quarts de finale s'est donc joué aux tirs au but.

La Suisse domine aux tirs au but

Lors de la séance des tirs au but, les joueurs suisses ont fait preuve de sang-froid.

Finalement, ils ont gagné 4-3 et se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. La Colombie quitte la compétition après un match équilibré.

Prochain adversaire : l'Argentine

La Suisse affrontera le champion en titre, l'Argentine, pour une place en demi-finale.

L'Argentine avait battu l'Égypte 3-2 en huitièmes de finale. Un match intense est attendu entre les deux équipes au prochain tour du tournoi.

Coupe du Monde 2026. Huitièmes de finale

Suisse — Colombie 0:0

Tirs au but : 4:3

Suisse : Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez (Muheim, 71), Zakaria (Widmer, 87), Freuler (Amdouni, 103), Xhaka, Jashari (Sow, 46), Rieder, Embolo (Itten, 87), Ndoye (Vargas, 90+2).

Colombie : Vargas, Muñoz, Lucumi (Mina, 119), Puerta, Mojica, Sanchez, Rodriguez (Quintero, 66), Arias, Lerma (Rios, 82), Diaz, Suarez (S. Hernandez, 82).

Cartons : Xhaka, 51 ; Zakaria, 59 ; Muheim, 105 — Suarez, 60 ; Sanchez, 95.

La Suisse se prépare désormais à l'un des tests les plus difficiles du tournoi : le match contre l'Argentine.