Le plus grand concours de startups en Australie : la date limite pour Startup Battlefield est prolongée

Des portes importantes s'ouvrent pour les jeunes entrepreneurs cherchant à se faire une place dans le monde de la technologie. En raison d'un grand nombre de candidatures, la date limite pour le prestigieux concours Startup Battlefield Australia, organisé par TechCrunch, a été prolongée jusqu'au 20 juillet. Il s'agit de l'un des événements les plus importants de l'année pour l'écosystème des startups dans cette région. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Les organisateurs ont précisé qu'il s'agit de la dernière prolongation et qu'aucune candidature ne sera acceptée après cette date. La plateforme Startup Battlefield a découvert de nombreux projets prospères à travers le monde, et le premier concours en Australie a eu lieu en 2017. Depuis lors, 26 entreprises issues de ce programme ont réussi à lever plus de 147 millions de dollars au total.

Attention des investisseurs et partenaires prestigieux

Participer à ce concours n'est pas seulement une lutte pour la victoire, mais une opportunité d'attirer l'attention des investisseurs à l'échelle mondiale. Les participants aux précédentes éditions ont été soutenus par les fonds de capital-risque les plus influents au monde tels que Y Combinator, Microsoft, Blackbird Ventures et Techstars. De plus, trois startups ont été acquises par de grandes entreprises, ce qui témoigne du fort potentiel des projets.

La phase finale du concours aura lieu le 19 août 2026 dans le cadre du Stripe Tour Sydney. Huit des meilleures startups sélectionnées présenteront leurs idées en direct devant un jury et de grands investisseurs. Ce processus permet aux fondateurs de startups d'obtenir en quelques minutes la reconnaissance et la confiance qui nécessiteraient normalement des années de travail.

Récompenses et avantages pour les gagnants

Selon les résultats du concours, les trois meilleures startups recevront jusqu'à 15 000 dollars de crédits de commission pour l'utilisation du système Stripe. Le grand gagnant recevra une récompense encore plus importante. Les participants bénéficieront des opportunités suivantes :

Établir un contact direct avec des investisseurs mondiaux ;

Couverture médiatique internationale du projet ;

Conseils et orientation de mentors expérimentés ;

Obtenir un statut prestigieux au sein de la communauté technologique.

De telles plateformes internationales devraient également servir de modèle aux fondateurs de startups en Ouzbékistan. À une époque où l'IT-park et divers programmes d'accélération se développent dans notre pays, étudier l'expérience des plateformes mondiales et y participer accélérera l'entrée des projets locaux sur le marché mondial.

Des événements comme Startup Battlefield Australia, tout en encourageant les innovations technologiques, propulsent le segment numérique de l'économie vers une nouvelle étape. Une fois le processus de candidature terminé, les projets les plus prometteurs passeront par une phase de sélection, et leur succès futur devrait influencer le paysage technologique de toute la région.