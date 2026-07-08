Un jeune homme de 21 ans renonce à son rêve de maison pour emmener son grand-père à la Coupe du Monde

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Un jeune homme de 21 ans renonce à son rêve de maison pour emmener son grand-père à la Coupe du Monde

Beaucoup de jeunes considèrent l'achat d'une maison ou l'épargne pour l'avenir comme l'un de leurs objectifs les plus importants. Cependant, Jacob Allmendinger, un jeune homme de 21 ans vivant en Angleterre, a choisi de créer un souvenir inoubliable. Il a dépensé les économies qu'il avait accumulées pendant plusieurs années pour acheter une maison afin d'emmener son grand-père Jeff, âgé de 80 ans, à la Coupe du Monde de football en Amérique du Nord.

BBC Selon la BBC, Jacob, originaire de North Ferriby, en Angleterre, épargnait depuis l'âge de 16 ans pour constituer un apport immobilier d'environ 10 000 livres sterling, soit plus de 13 000 dollars. Mais à l'approche de la Coupe du Monde, il a décidé de consacrer cet argent à un tout autre projet.

Jacob souligne que c'est son grand-père qui lui a transmis sa passion pour le football. Depuis son enfance, ils regardent ensemble les matchs, soutenant l'équipe nationale d'Angleterre et le club de Hull City. C'est pourquoi assister à la Coupe du Monde en direct avec son grand-père était l'un de ses plus grands rêves.

Le jeune homme affirme ne pas regretter sa décision.

« Je ne regrette absolument pas mon choix. L'argent peut être économisé à nouveau, mais de tels souvenirs n'arrivent qu'une fois dans une vie », déclare Jacob.

Jusqu'à présent, le grand-père et son petit-fils ont visité New York, Philadelphie, Atlanta et Miami, profitant pleinement de l'ambiance de la Coupe du Monde. Ils partagent les moments forts de leur voyage sur les réseaux sociaux, attirant l'attention de nombreux utilisateurs.

Jacob explique qu'après le décès de sa grand-mère, le football a pris une importance encore plus particulière pour eux. Ce voyage n'est pas seulement une simple expérience sportive, mais un moment précieux passé ensemble et un souvenir familial gravé à jamais.

Jeff, âgé de 80 ans, n'a pas caché que cette décision de son petit-fils l'avait profondément ému.

« Avoir un petit-fils comme Jacob est un immense bonheur pour moi. Bien sûr, tous mes petits-enfants sont merveilleux, mais je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi », a-t-il déclaré.

Cette histoire a été largement discutée sur les réseaux sociaux, où beaucoup ont soutenu le choix de Jacob. Selon les internautes, une maison peut être achetée plus tard, mais la valeur de tels moments inoubliables partagés avec des êtres chers ne se mesure pas en argent.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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