Alvaro Arbeloa nommé entraîneur principal de Fulham

Le club de Fulham a officiellement annoncé la nomination d'Alvaro Arbeloa au poste d'entraîneur principal de l'équipe.

Le technicien espagnol de 43 ans a signé un contrat de trois ans avec le club londonien, courant jusqu'à l'été 2029.

Fulham confirme officiellement la nomination

Dans un communiqué officiel, le club a exprimé sa satisfaction quant à l'arrivée d'Arbeloa à ce nouveau poste.

« Le club est ravi d'annoncer la nomination d'Alvaro Arbeloa en tant que nouvel entraîneur principal de Fulham », indique le communiqué.

Un contrat valable jusqu'en 2029

Arbeloa a conclu un accord de trois ans avec Fulham. Le contrat est valable jusqu'à l'été 2029.

La durée du contrat montre clairement que la direction du club prévoit de construire un projet à long terme avec le nouvel entraîneur.

Une carrière d'entraîneur débutée au sein du Real Madrid

Après avoir mis fin à sa carrière de joueur, Alvaro Arbeloa a entamé son parcours d'entraîneur dans les équipes de jeunes du Real Madrid.

Le communiqué du club précise qu'il a gravi les échelons jusqu'à intégrer le staff de l'équipe première madrilène la saison dernière.

Fulham entame une nouvelle étape

Le club londonien a terminé la saison 2025/2026 de Premier League à la 11e place.

Désormais, Arbeloa a pour mission d'améliorer les résultats de l'équipe et de mener Fulham dans la lutte pour les places supérieures.