Coupe du Monde 2026 : Tous les quarts de finale sont connus

Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde sont terminés et toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale sont désormais connues.

Le prochain tour promet des chocs intenses. Les rencontres Espagne — Belgique et Norvège — Angleterre suscitent particulièrement l'intérêt.

La France affrontera le Maroc

Le match entre la France et le Maroc ouvrira les quarts de finale.

La rencontre débutera dans la nuit du 9 au 10 juillet à 01h00 (heure de Tachkent).

Le prochain adversaire de la Norvège est l'Angleterre

La Norvège affrontera l'Angleterre en quarts de finale.

Le duel entre les deux équipes est prévu dans la nuit du 10 au 11 juillet à 00h00. Un match intense et sans merci est attendu.

L'Espagne et la Belgique s'affrontent dans le choc des quarts

Dans l'un des matchs les plus attendus des quarts de finale, l'Espagne et la Belgique se disputeront une place en demi-finale.

Le match débutera dans la nuit du 11 au 12 juillet à 02h00 (heure de Tachkent).

L'Argentine face à la Suisse

L'Argentine, championne en titre, affrontera la Suisse en quarts de finale.

L'Argentine a éliminé l'Égypte en huitièmes après un superbe retournement de situation, tandis que la Suisse a battu la Colombie aux tirs au but.

La rencontre débutera dans la matinée du 12 juillet à 06h00.

Calendrier des quarts de finale

France — Maroc — 10 juillet, 01h00 ;

Norvège — Angleterre — 11 juillet, 00h00 ;

Espagne — Belgique — 12 juillet, 02h00 ;

Argentine — Suisse — 12 juillet, 06h00.

Il ne reste plus que huit équipes en lice pour le titre mondial. Chaque match décidera du sort d'une place en demi-finale.