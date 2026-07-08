Enzo Fernández : « Je rêvais de ce but depuis trois ans »

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Enzo Fernández : « Je rêvais de ce but depuis trois ans »

Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Argentine, Enzo Fernández, a exprimé ses émotions après avoir marqué le but décisif contre l'Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Le joueur a déclaré qu'il rêvait d'un tel moment depuis près de trois ans, soit depuis la Coupe du Monde au Qatar.

« C'est un grand honneur pour moi »

Enzo Fernández a inscrit le but de la victoire pour l'Argentine dans les dernières minutes du match. Le milieu de terrain a souligné que ce moment occupe une place particulière dans sa carrière.

« Honnêtement, je rêvais de ce but depuis près de trois ans, depuis la Coupe du Monde au Qatar. Je remercie Dieu de m'avoir donné l'opportunité de vivre de tels moments. C'est un grand honneur pour moi », a déclaré Fernández.

Enzo exprime sa gratitude envers ses coéquipiers

Malgré une situation difficile lors du match contre l'Égypte, l'Argentine s'est battue jusqu'au bout pour réaliser une superbe remontada.

Selon Fernández, ce résultat a été obtenu grâce à l'unité et au fort caractère de l'équipe.

« Nous avons une équipe incroyable qui n'abandonne jamais et qui continue de se battre malgré les difficultés et les épreuves. »

« Nous sommes toujours unis »

Le footballeur argentin a noté que le soutien de ses coéquipiers, du staff technique et des supporters a joué un rôle crucial dans cette victoire.

« Je remercie mes coéquipiers, le staff technique, tous ceux qui nous soutiennent ici et tous nos compatriotes en Argentine. C'est un pas en avant important », a-t-il déclaré dans une interview au site officiel de la FIFA.

La victoire qualifie l'Argentine pour les quarts de finale

Le but d'Enzo Fernández dans les dernières minutes a offert à l'Argentine une victoire arrachée contre l'Égypte et une place en quarts de finale.

Désormais, le champion en titre fait face à un défi encore plus difficile, mais selon Enzo, cette équipe est prête à se battre jusqu'au bout, quelle que soit la situation.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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