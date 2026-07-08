Lionel Messi : « L'Argentine n'abandonne jamais »

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Lionel Messi : « L'Argentine n'abandonne jamais »

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a exprimé ses pensées après la victoire dramatique contre l'Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Malgré un retard de 0-2, le champion en titre a renversé le match pour s'imposer 3-2. Messi a souligné la détermination de son équipe et sa lutte jusqu'au bout.

« C'était un match très difficile »

Pour l'Argentine, le duel contre l'Égypte a été plus complexe que prévu. L'équipe a de nouveau rencontré de sérieuses difficultés au cours de la rencontre.

« Nous sommes très heureux d'avoir atteint le tour suivant. C'était un match très difficile. Nous avons encore souffert, mais la Coupe du Monde est ainsi faite : il n'y a pas de matchs faciles ici », a déclaré Messi.

Messi a salué le caractère de l'équipe

L'Argentine a réussi à revenir après avoir été menée par deux buts d'écart.

Selon Messi, ce résultat prouve une fois de plus que l'équipe n'abandonne jamais et se bat jusqu'aux dernières minutes.

« Notre équipe n'abandonne jamais et se bat toujours jusqu'au bout. Le jeu montré par l'équipe nationale d'Argentine est quelque chose d'incroyable », a-t-il ajouté.

Un super retournement de situation envoie l'Argentine en quarts de finale

L'Égypte menait 2-0 dans la rencontre. Cependant, les Argentins ont marqué trois buts en fin de match pour arracher la victoire.

Ainsi, les hommes de Lionel Scaloni se sont qualifiés pour les quarts de finale.

Messi a marqué son 8e but dans le tournoi

Messi a inscrit son huitième but de la Coupe du Monde 2026 lors du match contre l'Égypte.

Le capitaine de 39 ans a non seulement mené son équipe au tour suivant, mais a également prouvé une fois de plus qu'il reste l'un des meilleurs joueurs du tournoi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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