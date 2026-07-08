Manchester United propose un contrat de 5 ans à Tchouaméni

Manchester United aurait entamé des démarches pour le milieu de terrain du Real Madrid et de l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni.

Selon certaines sources, le club anglais aurait proposé un contrat de cinq ans au joueur de 26 ans. Cependant, la probabilité que le transfert se concrétise n'est pas jugée élevée pour le moment.

Manchester United a fait une offre financière solide

Les rapports indiquent que Manchester United a proposé des conditions financières très avantageuses à Tchouaméni.

Pour l'instant, les chiffres précis concernant le salaire potentiel et les autres bonus n'ont pas été divulgués.

Tchouaméni privilégie de rester au Real Madrid

Malgré cela, les initiés soulignent que la probabilité d'un transfert du milieu français vers Manchester United est faible.

Tchouaméni a pour objectif principal de s'imposer durablement dans l'effectif du Real Madrid et de consolider sa position au sein du club madrilène.

Arrivé au Real en 2022

Aurélien Tchouaméni a rejoint le Real Madrid en 2022 en provenance de l'AS Monaco.

En peu de temps, il est devenu l'un des joueurs clés du club madrilène, jouant un rôle crucial dans l'équilibre entre la défense et le milieu de terrain.

49 matchs disputés la saison dernière

Le footballeur français a disputé 49 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid la saison dernière.

Lors de ces rencontres, Tchouaméni a enregistré :

2 buts marqués ;

2 passes décisives.

Bien que Manchester United ait fait une offre importante, la décision finale dépendra en grande partie du joueur. Pour l'instant, la priorité de Tchouaméni reste de conserver sa place à Madrid.