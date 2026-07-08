Un choc d'entraîneurs espagnols lors de la 1ère journée de Premier League

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Un choc d'entraîneurs espagnols lors de la 1ère journée de Premier League

La 1ère journée de la nouvelle saison de Premier League suscite un grand intérêt avec le derby londonien. Fulham reçoit Chelsea sur son terrain.

Ce match sera le premier officiel en Premier League pour Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa. Fait intéressant, les deux techniciens espagnols ont travaillé au sein du système du Real Madrid.

Le derby londonien se déroulera à Craven Cottage

Le match entre Fulham et Chelsea aura lieu le 24 août.

Le stade Craven Cottage accueillera la rencontre. Ce derby de la première journée de la nouvelle saison sera au centre de l'attention non seulement pour les équipes, mais aussi pour la confrontation entre les entraîneurs.

Le premier test de Xabi Alonso en Premier League

Xabi Alonso a été nommé entraîneur de Chelsea le 17 mai.

Désormais, il disputera son premier match officiel en Premier League contre Fulham. Le résultat du derby londonien sera le premier examen sérieux pour Alonso à ce nouveau stade.

Arbeloa fera également ses débuts contre Chelsea

Alvaro Arbeloa a été nommé entraîneur de Fulham le 7 juillet.

Son premier match officiel en Premier League coïncide également avec ce derby londonien. Le fait que Fulham reçoive Chelsea à domicile sera l'occasion pour Arbeloa de faire ses preuves devant les supporters.

Tous deux issus de l'école du Real Madrid

Un autre aspect intéressant de la rencontre est le lien des deux entraîneurs avec le système du Real Madrid.

Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa ont tous deux évolué dans l'environnement du club madrilène. Désormais, ils s'affronteront en tant qu'adversaires sur l'une des scènes les plus intenses du football anglais.

La nouvelle saison de Premier League sera témoin d'un duel d'entraîneurs espagnols dès le derby Fulham - Chelsea.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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