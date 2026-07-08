Tensions accrues entre les États-Unis et l'Iran après des attaques dans le détroit d'Ormuz

Les États-Unis ont mené de nouvelles frappes sur des installations en Iran après que trois pétroliers ont été endommagés par des obus près du détroit d'Ormuz. Parallèlement, Washington a révoqué l'autorisation permettant à Téhéran de vendre du pétrole sur les marchés internationaux, rapporte Anhor.uz.

Selon le Commandement central des États-Unis, les frappes ont visé plus de 80 cibles. La partie américaine a déclaré que parmi elles se trouvaient plus de 60 petits navires appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran.

Washington affirme que l'opération a été menée pour réduire les capacités d'attaque contre les navires commerciaux. Le commandement américain a qualifié les actions de l'Iran de contraires au cessez-le-feu et de menace pour la liberté de navigation.

Le commandement militaire iranien a condamné les frappes américaines, les qualifiant d'acte d'agression. Téhéran a déclaré qu'il se réservait le droit de prendre des mesures de rétorsion et qu'il ne permettrait pas l'ingérence américaine dans la gestion du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

Des sources iraniennes ont signalé des explosions sur les îles de Kharg et Qeshm, ainsi que dans les villes portuaires de Sirik et Bandar Abbas au sud. Aucune victime civile n'a été signalée.

À Sirik, plusieurs personnes auraient été blessées par des éclats après la chute d'un obus sur un quai commercial. Des rapports font également état de dommages aux quais de pêche et d'incendies sur plusieurs bateaux de pêche.

Selon un responsable américain, les frappes visaient les systèmes de défense antiaérienne iraniens, les équipements de surveillance côtière, les missiles sol-air, les missiles de croisière antinavires et les sites de lancement de drones.

Cet incident constitue une nouvelle épreuve pour l'accord de cessez-le-feu signé le mois dernier entre les États-Unis et l'Iran. Mardi, Washington a annulé l'un des principaux allègements permettant à l'Iran de vendre du pétrole et des produits pétroliers sur les marchés internationaux.

Auparavant, le département du Trésor américain avait accordé une licence générale pour la vente de pétrole, de produits pétrochimiques et de produits pétroliers iraniens jusqu'au 21 août. Avec la révocation de la licence, l'Iran dispose d'un délai jusqu'au 17 juillet pour conclure les opérations en cours.

Après l'annonce du rétablissement des restrictions, le prix du pétrole a augmenté de plus de 3 %.

Le Qatar a accusé l'Iran d'avoir attaqué des navires, notamment le grand méthanier Al Rekayyat. Selon Doha, le navire a été frappé par un drone, provoquant un incendie dans la salle des machines. L'équipage a été évacué vers un lieu sûr.

Il a également été signalé qu'un pétrolier battant pavillon saoudien, probablement le superpétrolier Wedyan, a été endommagé près des côtes d'Oman. La cause des dommages n'a pas été immédiatement révélée.

Le ministère qatari des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur adjoint d'Iran pour lui remettre une note de protestation. Le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié les accusations d'incompréhensibles, affirmant que Téhéran respecte ses obligations.

L'accord de cessez-le-feu devait offrir une fenêtre de 60 jours pour négocier un traité permanent. Cependant, les pourparlers indirects tenus au Qatar n'ont pas encore donné de résultats.

Le président américain Donald Trump avait précédemment déclaré que si aucun accord n'était trouvé avec l'Iran, Washington était prêt à reprendre les frappes. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a prévenu que si les menaces persistaient, les négociations sur un accord final ne commenceraient pas.