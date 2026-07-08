Les boxeuses ouzbèkes U23 brillent aux Championnats d'Asie

Aujourd'hui, 6 représentantes de l'équipe nationale féminine de boxe U23 d'Ouzbékistan sont montées sur le ring lors des Championnats d'Asie.

À l'issue de la journée, nos représentantes ont enregistré 5 victoires et 1 défaite. Il convient de noter que deux de nos boxeuses ont battu leurs adversaires par KO technique.

Baxtiyorova s'incline face à la représentante locale

Lors du premier combat de la journée dans la catégorie des -48 kg, Robiyaxon Baxtiyorova est montée sur le ring.

Elle a livré un combat acharné contre l'Indonésienne Linda Sari, mais s'est finalement inclinée sur le score de 2:3.

G‘aniyeva remporte une victoire convaincante

Dans la catégorie des -51 kg, Gulsevar G‘aniyeva a affronté la Philippine Xian Baguin.

Notre représentante n'a laissé aucune chance à son adversaire, s'imposant 5:0 pour se qualifier au tour suivant.

Yunusova et Ibrohimjonova s'imposent par KO technique

Dans la catégorie des -54 kg, Uzukjamol Yunusova a affronté la Kirghize Milana Shixshabekova.

Yunusova a conclu le combat au deuxième round par KO technique, démontrant une excellente préparation.

Dans la catégorie des -60 kg, Mushtariybonu Ibrohimjonova a obtenu le même résultat. Elle a battu la Vietnamienne Ti Nxung Quang par KO technique au deuxième round.

Mamajonova et Xurramova également au tour suivant

Dans la catégorie des -57 kg, Xumorabonu Mamajonova a affronté la locale Nurul Izza.

La boxeuse ouzbèke a battu son adversaire 5:0 et s'est qualifiée pour le tour suivant.

Un autre combat réussi de la journée a été mené par Sevinch Xurramova dans la catégorie des -65 kg. Elle a battu la Kazakhe Arujan Jangabayeva sur le score de 4:0.

Résultat de la journée : 5 victoires, 1 défaite

Résultats des boxeuses ouzbèkes U23 aujourd'hui :

Robiyaxon Baxtiyorova — Linda Sari 2:3;

Gulsevar G‘aniyeva — Xian Baguin 5:0;

Uzukjamol Yunusova — Milana Shixshabekova, KO technique;

Xumorabonu Mamajonova — Nurul Izza 5:0;

Mushtariybonu Ibrohimjonova — Ti Nxung Quang, KO technique;

Sevinch Xurramova — Arujan Jangabayeva 4:0.

La Fédération de boxe d'Ouzbékistan a rapporté ces informations. Nos boxeuses avancent avec confiance vers de nouvelles victoires sur la scène asiatique.