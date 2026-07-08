Rodri Hernández pourrait quitter Manchester City

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Rodri Hernández pourrait quitter Manchester City

Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri Hernández, n'aurait pas encore pris de décision définitive concernant son avenir.

Selon le journaliste Miguel Serrano, le joueur espagnol de 30 ans n'exclut pas la possibilité de quitter le club. Il avait été rapporté précédemment qu'il serait prêt à rejoindre le Real Madrid.

Rodri ouvert à l'option Real Madrid

Selon la source, Rodri était auparavant prêt à envisager la possibilité d'un transfert au Real Madrid.

Cependant, pour le moment, les Madrilènes ne prévoient pas de le recruter. Par conséquent, il n'y a aucune action concrète dans cette direction pour l'instant.

La situation pourrait évoluer

Néanmoins, la possibilité d'un départ de Rodri de Manchester City n'est pas totalement écartée.

Les rapports soulignent que la situation peut changer à tout moment, ce qui maintient le suspense autour de l'avenir du milieu de terrain.

Le contrat court jusqu'à l'été prochain

Le contrat actuel de Rodri avec les « Citizens » court jusqu'à l'été prochain.

Cette situation rend la position du joueur sur le marché des transferts encore plus intéressante. Si aucun nouvel accord n'est signé, le club pourrait envisager de le conserver ou de réaliser une plus-value via un transfert.

Statistiques de la saison dernière

Le milieu de terrain espagnol a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière.

Lors de ces rencontres, Rodri a réussi à marquer 2 buts.

Considéré comme l'une des figures clés de Manchester City, l'avenir de Rodri reste incertain. La question principale est désormais de savoir s'il restera chez les « Citizens » ou s'il choisira un nouveau défi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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