La Corée du Sud en quête d'un nouveau sélectionneur : des noms familiers parmi les candidats

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La Corée du Sud en quête d'un nouveau sélectionneur : des noms familiers parmi les candidats

La sélection nationale de Corée du Sud serait à la recherche d'un nouveau sélectionneur après sa performance décevante lors de la Coupe du Monde 2026.

Selon Star News Korea, deux candidats principaux sont à l'étude. L'un d'eux est Roberto Martínez, qui a récemment quitté l'équipe nationale du Portugal.

Martínez apparaît comme une option pour la Corée

Roberto Martínez a dirigé l'équipe nationale du Portugal lors de la Coupe du Monde 2026.

Cependant, les Portugais n'ont pas obtenu les résultats escomptés dans le tournoi, ce qui a conduit le technicien à quitter son poste.

Il est désormais rapporté qu'il figure parmi les candidats au poste de sélectionneur de la Corée du Sud.

Paulo Bento est également l'un des favoris

Selon la source, un autre candidat majeur est Paulo Bento.

Le technicien portugais avait mené la Corée du Sud en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est pourquoi sa candidature est une option bien connue des Coréens.

L'équipe est sans sélectionneur

Actuellement, le poste de sélectionneur de l'équipe nationale de Corée du Sud est vacant.

Il a été annoncé précédemment que Hong Myung-bo avait été démis de ses fonctions après l'échec en phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

La Corée se prépare pour une nouvelle étape

La Fédération de football de Corée du Sud est désormais confrontée à un choix crucial.

D'un côté, Paulo Bento, qui connaît bien l'environnement de l'équipe, et de l'autre, Roberto Martínez, qui a dirigé le Portugal et d'autres sélections nationales.

Pour le football coréen, la prochaine décision ne concerne pas seulement la nomination d'un nouveau coach, mais pourrait définir une toute nouvelle orientation pour les prochains grands tournois.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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