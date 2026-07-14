Le ministère indien des Affaires étrangères a convoqué un représentant de l'ambassade d'Iran

Le ministère indien des Affaires étrangères a convoqué un représentant de la mission diplomatique iranienne à New Delhi. Cela fait suite aux attaques contre des navires marchands dans le détroit d'Ormuz.

Le porte-parole du ministère, Randhir Jaiswal, a déclaré que la ferme protestation de l'Inde concernant ces attaques a été transmise à la direction de l'ambassade d'Iran.

Le ministère indien des Affaires étrangères a condamné les attaques contre les navires « Mombasa » et « Bahia ». Il a été précisé qu'un total de 30 marins indiens se trouvaient à bord des deux navires.

L'un des marins indiens a péri à la suite des attaques. Le ministère indique qu'il prend cette situation très au sérieux.

La partie indienne continue d'assurer la sécurité de ses citoyens et de surveiller la situation sur les routes maritimes.