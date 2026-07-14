Brighton bat son record de transfert : Luka Vuskovic recruté depuis Tottenham

Le club de Premier League de Brighton a réalisé le transfert le plus cher de son histoire. L'équipe a officiellement annoncé la signature du défenseur de Tottenham, Luka Vuskovic. Ce transfert est considéré non seulement comme un record pour le club, mais aussi comme l'une des sommes les plus élevées jamais payées pour un jeune talent. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Brighton a déboursé 46 millions de livres sterling pour le joueur de 19 ans, membre de l'équipe nationale de Croatie. Grâce à divers bonus inclus dans le contrat, ce montant pourrait atteindre 50 millions de livres à l'avenir. Les parties ont signé un contrat de cinq ans, incluant une option pour une année supplémentaire.

Détails du transfert et concurrence

La direction de Brighton a dû travailler dur pour obtenir le jeune défenseur. Il s'avère que les deux premières offres envoyées aux Spurs le mois dernier avaient été rejetées. Ce n'est qu'à la troisième tentative que les parties ont trouvé un accord. La saison dernière, Vuskovic a joué en prêt au club allemand de Hambourg, marquant 6 buts en 30 matchs et étant élu meilleur débutant de l'année en Bundesliga.

L'entraîneur principal de l'équipe, Fabian Hürzeler, a exprimé son opinion sur l'arrivée du nouveau joueur. Il a souligné que les recruteurs du club observaient Luka depuis longtemps. Bien qu'il apprécie grandement le talent du joueur, l'entraîneur a appelé les supporters à la patience, car le jeune défenseur aura besoin de temps pour s'adapter à l'intensité de la Premier League.

Changements en défense

Le transfert de Luka Vuskovic n'a pas été effectué par hasard. Cette manœuvre vise à combler le vide laissé par le départ du défenseur central titulaire Jan Paul van Hecke vers Tottenham pour 52 millions de livres. Ainsi, les deux clubs ont procédé à un échange de défenseurs, bien que chaque transfert ait été officialisé comme une transaction distincte.

Le talent croate avait attiré l'attention des experts lors de ses débuts contre l'Angleterre lors de la dernière Coupe du monde. En tant que défenseur central moderne, il ne se contente pas de jouer de manière fiable en défense, mais se distingue également par sa capacité à participer aux attaques et à marquer sur coups de pied arrêtés. Pour une équipe comme Brighton, qui aime travailler avec les jeunes, c'est une recrue idéale.

Ce transfert témoigne des ambitions croissantes de Brighton. Le club a montré qu'il est désormais capable non seulement de découvrir des talents, mais aussi de les acheter pour des sommes importantes. Luka Vuskovic devrait immédiatement se battre pour une place de titulaire dans sa nouvelle équipe.