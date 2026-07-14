L'équipe féminine d'Arsenal recrute l'une des jeunes stars les plus talentueuses d'Allemagne

Le club londonien d'Arsenal a officiellement annoncé sa cinquième recrue du mercato estival. Lisa Baum, attaquante allemande talentueuse de 19 ans, a rejoint les « Gunners ». Ce transfert revêt une importance historique non seulement pour le club londonien, mais aussi pour son ancienne équipe, le RB Leipzig, car le montant de la transaction à six chiffres constitue une vente record pour le club allemand. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lisa Baum était dans le viseur de nombreux grands clubs européens. Des équipes comme Barcelone, Manchester United, le Bayern Munich et Lyon se sont livrées une lutte acharnée pour obtenir sa signature. Cependant, la jeune star a décidé de poursuivre sa carrière dans la Women's Super League anglaise. En rejoignant Arsenal, elle est appelée à remplacer la star Beth Mead, qui a quitté le club.

Baum, qui a choisi le numéro 19 dans sa nouvelle équipe, est le cinquième transfert majeur d'Arsenal cet été. Auparavant, le club avait recruté des joueuses talentueuses telles que Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler et Selina Cerci. Cela montre que le club londonien a l'intention de prétendre sérieusement au titre la saison prochaine.

Les succès et le potentiel de Lisa Baum

Lisa Baum est considérée comme l'une des joueuses les plus prometteuses formées dans le système de jeunesse allemand. Elle a joué un rôle clé dans la montée du Hambourg en Frauen-Bundesliga lors de la saison 2024-25. Grâce à elle, l'équipe a également atteint les demi-finales de la Coupe d'Allemagne (DFB Pokal), ne s'inclinant qu'après prolongation.

Bien que le Bayern Munich l'ait sollicitée l'année dernière, Baum avait choisi l'option du RB Leipzig pour obtenir plus de temps de jeu. Cette décision a porté ses fruits : dans une équipe qui a terminé 10e de Bundesliga, elle a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives, démontrant sa vitesse et ses qualités techniques. C'est cette régularité qui lui a ouvert les portes de l'un des championnats féminins les plus puissants au monde.

L'entraîneur d'Arsenal, Renee Slegers, a déclaré à propos de ce nouveau transfert : « Lisa est une jeune ailière qui apporte de la vitesse et une grande précision à notre ligne d'attaque. Elle n'a que 19 ans et continue de progresser. Nous croyons en son immense potentiel et nous ferons tout pour l'aider à s'épanouir ».

Lisa Baum elle-même n'a pas caché sa satisfaction concernant ce transfert. Selon elle, jouer dans un grand club comme Arsenal et lutter pour des titres est son objectif principal. Selon ixbt.com, la joueuse est prête à s'illustrer avec le club londonien non seulement en championnat, mais aussi en Ligue des champions.

Il convient de noter qu'Arsenal a été critiqué ces dernières années pour son développement des jeunes talents. Le transfert de Lisa Baum sera un nouveau test pour le club dans ce domaine. Les supporters espèrent que les percées rapides et les occasions créées par la star allemande apporteront un nouveau souffle à l'équipe londonienne.