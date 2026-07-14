Incertitudes autour de la production en série des nouveaux avions Tango en Russie

Des malentendus ont surgi concernant les plans de lancement de la production en série des nouveaux avions légers à moteur Tango dans la région de Novossibirsk, en Russie. Bien que le maire de Berdsk, Semyon Lapitskiy, ait annoncé le début de travaux à grande échelle pour l'assemblage de ces aéronefs dans la région, la compagnie aérienne S7, propriétaire du projet, a officiellement démenti cette information. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les premières informations, il était prévu d'installer des équipements pour la découpe et la cuisson d'éléments en matériaux composites sur le site de production de l'aérodrome de "Berdsk-Sentralniy", ainsi que de préparer des postes d'assemblage. Cependant, la publication ixbt.com a précisé que la publication du maire à ce sujet a été supprimée par la suite et que les informations sur le site de S7 ont été modifiées.

Capacités et caractéristiques techniques du projet

Le Tango est un avion d'entraînement à quatre places, principalement destiné à la formation des pilotes de l'aviation civile et aux vols privés. Les principales caractéristiques techniques de l'avion sont les suivantes :

Masse maximale au décollage : 1150 kg ;

Autonomie de vol : jusqu'à 1100 km ;

Type de moteur : unité locale de type APD-520 ;

Matériau de la carrosserie : matières premières composites produites en Russie.

Dans le cadre du projet, il était prévu que les principaux composants de l'avion, y compris le moteur, soient assemblés à Berdsk même. Selon les experts, ce type d'avion est très pratique pour les travaux aériens et les liaisons de transport à courte distance.

Le service de presse de la compagnie aérienne S7 affirme pour l'instant que ces informations ne correspondent pas à la réalité. Néanmoins, la compagnie avait précédemment annoncé son intention de produire les trois premiers exemplaires expérimentaux d'ici fin 2025 et de lancer la production en série d'ici fin 2026.

Il est indiqué qu'actuellement, les premiers prototypes des avions Tango sont en phase de test et de certification. Pour l'industrie aéronautique russe, ce projet est considéré comme une partie de la stratégie de remplacement des importations et de renouvellement de sa flotte d'aviation légère dans le contexte des sanctions occidentales.

La demande pour de tels avions légers à moteur augmente également en Ouzbékistan. En particulier, dans le développement de l'aviation agricole et du tourisme, des aéronefs compacts comme le Tango pourraient servir à améliorer les liaisons entre les aéroports régionaux. Cependant, des incertitudes subsistent quant au statut officiel du projet et aux délais de production.