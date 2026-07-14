Le modèle Grok 4.5 d'Elon Musk prend la tête du classement mondial des tâches complexes

Un tournant majeur a été franchi dans la course aux technologies d'IA. Le nouveau modèle Grok 4.5 de la société xAI, fondée par Elon Musk, a décroché la première place du classement Long-Horizon Terminal-Bench (LHTB) pour l'exécution de tâches logiques complexes. Ce résultat signifie que la capacité des agents d'IA à non seulement traiter du texte, mais aussi à résoudre des problèmes multi-étapes, a atteint un nouveau palier. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Le Long-Horizon Terminal-Bench est une plateforme spécialisée qui teste les modèles d'IA dans un environnement de terminal (ligne de commande). Le système doit y faire preuve de planification à long terme, d'analyse et de prise de décision séquentielle. Grok 4.5 a enregistré un score moyen de 0,505 lors de ces tests, réussissant 13 des 46 tâches extrêmement complexes.

Dépasser la concurrence et croissance technique

L'importance de cette réussite réside dans le fait que Grok 4.5 a surpassé les modèles les plus puissants du marché. Il devance notamment des géants comme Claude Sonnet 5, Opus 4.8, Fable 5 et même le GPT-5.5 d'OpenAI, revendiquant ainsi le statut d'agent IA le plus intelligent. Cela témoigne des progrès fulgurants réalisés par l'équipe de xAI dans l'optimisation des algorithmes en un temps record.

À titre de comparaison, la version précédente 4.20 du modèle Grok n'avait réussi aucune tâche dans le cadre de ce benchmark. Passer d'un résultat nul à un leadership mondial en quelques mois montre que les investissements massifs d'Elon Musk dans la puissance de calcul (puces NVIDIA et supercalculateurs) portent leurs fruits.

Opportunités futures et importance

Le succès de Grok 4.5 ne se résume pas à des chiffres, c'est un pas vers la création d'assistants capables de remplacer l'humain dans la programmation pratique et la gestion système. La capacité à travailler dans un environnement de terminal permet aux agents d'IA d'effectuer des opérations serveur complexes, de corriger indépendamment des erreurs de code et de gérer de vastes bases de données.

Cette nouvelle suscite naturellement un grand intérêt chez les utilisateurs et développeurs. Bien que les modèles Grok soient actuellement principalement accessibles via la plateforme X (anciennement Twitter), ses capacités API pourraient à l'avenir constituer une base solide pour les startups locales et les solutions technologiques. Elon Musk souligne que ce modèle est non seulement rapide, mais qu'il se rapproche plus que jamais de la pensée humaine en matière de déduction logique.

Selon les données d'ixbt.com, ce classement établi fin juillet 2026 a bouleversé l'équilibre des forces dans le monde de l'IA. Désormais, d'autres entreprises technologiques, dont Google et Microsoft, devront prendre des mesures plus sérieuses pour améliorer le niveau de « compétence » de leurs modèles.