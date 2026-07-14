Le club anglais d'Aston Villa a fermement démenti les informations concernant un éventuel départ de son gardien titulaire et star de l'équipe nationale d'Argentine, Emiliano Martinez, vers l'Italie. Ces dernières semaines, les rumeurs selon lesquelles la Juventus de Turin souhaitait recruter le portier expérimenté faisaient l'objet de nombreuses discussions dans la presse sportive européenne. Cependant, la direction du club de Birmingham a officiellement déclaré qu'elle n'avait aucune intention de laisser partir son leader. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le directeur du football professionnel d'Aston Villa, Damian Vidagany, a souligné dans une interview accordée à Goal.com que le gardien de 33 ans est l'une des figures centrales du projet d'Unai Emery. Selon lui, la place de Martinez est indispensable dans les plans du club pour la saison prochaine et aucune négociation n'est en cours concernant son transfert. Cette déclaration a apporté le soulagement attendu par les supporters du club.

La position ferme du club

Dans une explication donnée à 365Scores, Vidagany a affirmé que l'avenir du gardien, surnommé « Dibu », est assuré. « Il reste avec nous et nous n'avons aucune intention de le vendre cet été. L'équipe a besoin de son dévouement et de sa grande expérience. Il est un atout très important pour notre projet de la saison prochaine », a ajouté le responsable du club. Avec cela, la direction d'Aston Villa a tenté de mettre fin à toutes les spéculations sur le marché des transferts.

Il convient de noter que Sky Italia avait précédemment rapporté que Martinez était parvenu à un accord avec la Juventus pour un contrat de trois ans jusqu'en 2029. Il était même suggéré que l'ancien gardien d'Arsenal avait accepté une baisse de salaire pour rejoindre Turin. Cependant, Aston Villa a précisé que ces informations étaient infondées et ne reflétaient pas la position officielle du club.

L'importance de Martinez pour l'équipe

Emiliano Martinez est considéré comme l'un des gardiens les mieux classés non seulement à Aston Villa, mais aussi dans le football mondial. Son titre de champion du monde avec l'Argentine et ses multiples distinctions en tant que meilleur gardien ont encore renforcé sa réputation. Pour les pensionnaires de Birmingham, conserver un joueur de ce calibre est crucial pour atteindre les objectifs en Ligue des champions et dans le championnat national la saison prochaine.

La Juventus, de son côté, continue de chercher un nouveau gardien. Les Turinois visent à rétablir leur hégémonie en Serie A en rajeunissant l'effectif et en attirant des leaders expérimentés. Mais l'étiquette « intransférable » apposée par Aston Villa pourrait forcer le géant italien à explorer d'autres options. Pour l'instant, Martinez semble prêt à rester à Birmingham et à réussir sous la direction d'Unai Emery.