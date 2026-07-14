Mbappé jouera-t-il blessé contre l'Espagne ? Inquiétude en France

L'équipe de France est confrontée à une situation préoccupante concernant sa star principale avant la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 Kylian Mbappé . Selon RMC Sport, l'attaquant n'a pas eu le temps de se rétablir complètement avant le match décisif contre l'Espagne.

La douleur au talon persiste

Mbappé n'a pas pu terminer le match contre le Maroc en quart de finale en raison d'une douleur au talon droit. Il a été remplacé à la 77e minute.

Lors de ce match, la France a gagné 2-0 et s'est qualifiée pour les demi-finales. Mais cette victoire a apporté un nouveau casse-tête à Didier Deschamps : l'état physique de Mbappé.

Selon les rapports, l'attaquant s'est entraîné à l'écart du groupe et n'a pas travaillé avec le ballon.

Deschamps compte sur lui

Malgré les inquiétudes liées à la blessure, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, espère que Mbappésera sur le terrain pour la demi-finale.

Cette décision est compréhensible. Car Mbappé n'est pas seulement un attaquant pour la France actuelle, c'est la figure centrale de tout le système offensif.

S'il est sur le terrain, la défense espagnole est toujours obligée de reculer. S'il est absent, la principale arme de contre-attaque de la France diminue considérablement.

8 buts et 1 passe décisive : difficile à remplacer

Mbappé a disputé les six matchs de la France lors de la Coupe du Monde 2026. Il compte 8 buts et 1 passe décisive.

Ces chiffres montrent à quel point il est important pour l'équipe.

Indicateur Résultat de Mbappé Matchs 6 Buts 8 Passes décisives 1 État pas complètement rétabli Participation en demi-finale attendue

La France possède d'autres attaquants talentueux, mais il est très difficile de remplacer totalement la vitesse de Mbappé, ses incursions dans la surface et sa capacité à changer le destin d'un match en un instant.

Quel signal pour l'Espagne ?

Pour l'équipe d'Espagne, le fait que Mbappé ne soit pas en pleine possession de ses moyens peut être un signal tactique intéressant.

S'il est titulaire, les défenseurs espagnols doivent être prêts à contrer ses courses rapides. Mais si Mbappé joue avec la douleur, il pourrait y avoir un plan pour le mettre en difficulté par un pressing constant et des contacts physiques.

Cependant, de telles stars peuvent décider du sort d'un match sur une seule action, même sans être à 100 %. C'est pourquoi penser que « Mbappé est blessé, donc le danger est moindre » pourrait être la plus grande erreur pour l'Espagne.

La France prendra-t-elle le risque ?

La demi-finale est une étape où l'on peut prendre des risques, mais où l'erreur ne pardonne pas.

Deschamps a deux options : titulariser Mbappé pour mettre la pression dès le début, ou préserver son état pour l'utiliser au moment opportun.

Cependant, pour la France, un onze de départ sans Mbappé pourrait être une perte psychologique majeure. La défense adverse se sentirait plus libre et les projections offensives de la France diminueraient.

Chaque détail compte dans ce match

La France et l'Espagne s'affrontent en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 pour devenir le premier finaliste du tournoi.

Dans ce match, l'état d'un seul joueur peut changer tout le scénario. Surtout s'il s'agit de Kylian Mbappé.

La question principale pour la France est : à quel point Mbappé est-il prêt ? Pour l'Espagne, la question est différente : même s'il n'est pas à 100 %, comment l'arrêter ?

La plus grande intrigue avant la demi-finale

Mbappé n'a pas eu le temps de se rétablir complètement. Mais sa titularisation est attendue.

C'est à la fois un risque et un espoir pour la France avant cette demi-finale. S'il montre son niveau malgré la douleur, la soirée pourrait être très difficile pour l'Espagne. Si la blessure l'affecte, il est possible que la plus grande arme de la France ne puisse pas montrer toute sa puissance.

Désormais, tous les regards sont tournés vers une seule question : Mbappé pourra-t-il dire son dernier mot contre l'Espagne malgré sa blessure ?