Le nouvel animal de compagnie d'Erling Haaland attire l'attention sur les réseaux sociaux

Après son voyage aux États-Unis, Erling Haaland a surpris ses fans avec une nouvelle apparition inhabituelle. L'attaquant norvégien a montré qu'il avait ramené chez lui un raton laveur empaillé.

Le souvenir n'est pas ordinaire : le raton laveur est représenté tenant une boisson. Haaland l'a présenté sur les réseaux sociaux avec humour comme son « nouvel animal de compagnie ».

Cette publication a rapidement attiré l'attention de beaucoup. Les utilisateurs ont discuté dans les commentaires du choix étrange de l'objet par le footballeur.

Ce genre d'humour de la part de Haaland n'est pas une nouveauté pour ses fans. Il se distingue souvent par son comportement décontracté en dehors du terrain et ses publications inattendues.