Le premier train solaire au monde émerveille les touristes

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Le premier train solaire au monde émerveille les touristes

En Argentine, le premier train à énergie solaire d'Amérique latine offre aux touristes non seulement un voyage écologique, mais aussi une expérience unique le long d'un corridor culturel vieux de 10 000 ans. C'est ce qu'a rapporté la BBC.

Lancé en juin 2024 Quebrada Solar Train a revitalisé une ligne ferroviaire du XIXe siècle dans la province argentine de Jujuy. Le train relie des villages anciens tels que Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará et Tilcara sur un itinéraire de 42 kilomètres. En cours de route, il traverse également une partie du célèbre réseau routier des Incas, Qhapaq Ñan .

Se déplaçant à une vitesse d'environ 33 km/h, le train traverse presque silencieusement les Andes, les rochers colorés et les villages locaux. Pendant le trajet, les touristes ont l'occasion de découvrir la Montagne aux sept couleurs, les anciennes routes incas, les marchés locaux et les sites archéologiques.

Un train touristique blanc et orange est stationné à une gare avec les montagnes en arrière-plan.

Le projet a été mis en œuvre non seulement comme un transport écologique, mais aussi pour soutenir les moyens de subsistance de la population locale. Selon les autorités, le train augmentera le flux touristique, créera de nouveaux emplois dans les villages et encouragera les jeunes à vivre et à travailler sans quitter la terre de leurs ancêtres.

Tout au long du parcours, les visiteurs découvrent également les traditions des peuples andins, telles que le respect de la Pachamama (Terre-Mère), l'entraide et la vie en équilibre avec la nature. L'artisanat local, les produits en laine de lama, la cuisine nationale et les coutumes préservées depuis des millénaires font partie intégrante du voyage.

Les experts soulignent que ce train solaire, tout en élargissant les possibilités de transport écologique, contribue à faire connaître au monde l'histoire et le patrimoine de l'une des régions culturelles les plus anciennes d'Argentine.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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