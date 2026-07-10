Le gardien norvégien proche de Manchester City : des retrouvailles possibles avec Haaland

Le gardien de 35 ans Ørjan Nyland, qui a défendu les cages de la Norvège lors de la Coupe du Monde 2026, pourrait poursuivre sa carrière en Premier League.

Selon The Sun, le nouvel entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, envisage l'option de recruter ce gardien expérimenté.

Nyland dans le viseur de Manchester City

Selon la source, Maresca souhaite renforcer son effectif au poste de gardien de but.

Ørjan Nyland est actuellement agent libre. Il a quitté le club espagnol du Séville FC cet été et est libre de choisir sa nouvelle destination.

D'autres clubs anglais s'intéressent également à lui

Nyland n'est pas seulement courtisé par Manchester City, d'autres clubs sont entrés dans la course.

Selon les rapports, Leeds et trois autres clubs anglais seraient sur les rangs pour le portier norvégien, ce qui augmente la probabilité d'un retour en Angleterre.

Des retrouvailles possibles avec Haaland

Si le transfert de Nyland à Manchester City se concrétise, il évoluera dans le même club que son coéquipier en sélection norvégienne, Erling Haaland.

Suite au parcours réussi de la Norvège lors de la Coupe du Monde 2026, l'intérêt pour les joueurs de l'équipe nationale s'est intensifié.

City dispose de gardiens, mais des interrogations subsistent

Actuellement, l'effectif de Manchester City compte des gardiens comme Gianluigi Donnarumma, James Trafford et Marcus Bettinelli.

Cependant, Trafford figurerait sur la liste des transferts de Newcastle. C'est pourquoi Maresca pourrait avoir besoin d'un joueur avec une expérience supplémentaire dans les buts.

L'expérience sera-t-elle le facteur décisif ?

Pour Nyland, âgé de 35 ans, ce transfert pourrait constituer une opportunité majeure en fin de carrière.

Manchester City pourrait chercher à acquérir un gardien expérimenté en tant qu'agent libre pour accroître la concurrence et la profondeur de son effectif.