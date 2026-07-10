Harry Kane au sommet de sa carrière : les secrets du succès du buteur anglais

L'attaquant de l'équipe d'Angleterre et du Bayern Munich, Harry Kane, affiche sa meilleure forme physique lors de la saison 2025-26. Brillant lors de la Coupe du Monde, le buteur fait taire les critiques du passé et démontre sa véritable puissance. L'ancien footballeur Danny Murphy a expliqué à GOAL pourquoi Kane atteint son apogée en ce moment. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les experts, deux facteurs principaux expliquent les résultats exceptionnels de l'attaquant de 32 ans. Premièrement, Harry Kane a été pratiquement épargné par les blessures cette saison. Alors qu'il jouait souvent diminué ou fatigué lors des tournois précédents, il est arrivé cette fois dans une condition physique optimale.

Le facteur Bayern et la condition physique

Le deuxième facteur clé est son style de jeu au Bayern Munich. Danny Murphy souligne que, comme le géant allemand domine la plupart de ses matchs, Kane n'a pas besoin de déployer autant d'efforts physiques qu'à Tottenham. Cela lui permet de conserver son énergie pour marquer dans les moments décisifs.

Selon les statistiques, Harry Kane a marqué 146 buts en 147 matchs avec le Bayern Munich. Rien que la saison dernière, il a fait trembler les filets à 61 reprises. Ses deux titres de Bundesliga remportés à l'Allianz Arena commencent à combler le vide dans son palmarès.

En sélection, Kane continue également de battre des records. Avec 119 sélections, il se rapproche du record de la légende Peter Shilton. Meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre avec 85 buts, il a déjà inscrit 6 buts lors de la Coupe du Monde 2026.

Ballon d'Or et opportunité historique

L'équipe d'Angleterre affrontera la Norvège samedi en quart de finale. Si l'équipe menée par Kane remporte le tournoi en Amérique du Nord, il deviendra non seulement une légende nationale, mais sera également le favori pour le prestigieux Ballon d'Or.

Les spécialistes évaluent l'état actuel de Harry Kane comme suit :

Un haut niveau de préparation physique ;

L'absence de blessures ;

Une approche tactique adaptée en club ;

Sérénité mentale et expérience.

Ainsi, à 32 ans, Harry Kane prouve qu'il est l'attaquant le plus dangereux non seulement en Angleterre, mais dans le football mondial. Son objectif principal reste de décrocher le titre mondial avec son équipe nationale.