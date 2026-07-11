Grand duel d'échecs à Miami : l'Ouzbékistan affronte les stars des États-Unis

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Grand duel d'échecs à Miami : l'Ouzbékistan affronte les stars des États-Unis

Les 27 et 28 juillet prochains, la ville de Miami accueillera un grand événement pour les fans d'échecs. Les équipes nationales d'Ouzbékistan et des États-Unis s'affronteront dans des formats rapide et blitz.

En examinant les compositions, on constate que les deux équipes réunissent les meilleurs grands maîtres mondiaux. Par conséquent, ce match amical promet d'être bien plus intense qu'une simple rencontre de préparation.

L'équipe des États-Unis aligne une formation étoilée

Des noms célèbres du monde des échecs seront présents parmi les hôtes.

Composition de l'équipe des États-Unis :

  • Levon Aronian — 2724 ;

  • Wesley So — 2765 ;

  • Fabiano Caruana — 2792 ;

  • Hikaru Nakamura — 2792 ;

  • Leinier Dominguez — 2732, remplaçant.

La participation de Caruana et Nakamura attise particulièrement l'intérêt pour ce duel.

L'Ouzbékistan envoie également ses meilleurs éléments

L'équipe nationale d'Ouzbékistan participera également à Miami avec ses principaux grands maîtres.

Composition :

  • Javokhir Sindarov — 2777 ;

  • Nodirbek Abdusattorov — 2766 ;

  • Nodirbek Yakubboev — 2685 ;

  • Shamsiddin Vokhidov — 2655 ;

  • Mukhiddin Madaminov — 2611, remplaçant.

Javokhir Sindarov et Nodirbek Abdusattorov sont très proches des leaders américains en termes de classement. Cela laisse présager des parties serrées et équilibrées.

Qui dominera en rapide et en blitz ?

La rencontre se déroulera en formats rapide et blitz. Dans ces formats, la rapidité de réflexion, la gestion du temps et la prise de décision sous pression sont cruciales.

Les États-Unis comptent des joueurs expérimentés en échecs rapides comme Nakamura et So. Côté ouzbek, Abdusattorov et Sindarov sont considérés comme les jeunes grands maîtres les plus prometteurs de ces dernières années.

Quand aura lieu le match à Miami ?

Le match amical entre les équipes d'Ouzbékistan et des États-Unis aura lieu les 27 et 28 juillet à Miami.

L'intrigue principale est désormais la suivante : L'équipe jeune et fougueuse de l'Ouzbékistan parviendra-t-elle à rivaliser avec les stars expérimentées des États-Unis ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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