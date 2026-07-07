Osiyo chempionati. O‘zbekistonning 6 bokschi qizi ertaga ringga chiqadi
Boks bo‘yicha Osiyo chempionati doirasida ertaga O‘zbekiston U23 ayollar terma jamoasining olti nafar vakili o‘z janglarini o‘tkazadi.
Hamyurtlarimiz Indoneziya, Filippin, Qirg‘iziston, Vetnam va Qozog‘iston bokschilariga qarshi ringga ko‘tariladi.
Baxtiyorova va G‘aniyeva kunni boshlab beradi
-48 kg vazn toifasida Robiyaxon Baxtiyorova mezbon Indoneziya vakili Linda Sariga qarshi jang qiladi. Bahs Toshkent vaqti bilan soat 10:45 da boshlanadi.
Soat 11:15 da esa -51 kg vaznda Gulsevar G‘aniyeva filippinlik Xian Baguin bilan kuch sinashadi.
Yunusova Qirg‘iziston vakiliga qarshi
-54 kg vazn toifasida Uzukjamol Yunusova qirg‘izistonlik Milana Shixshabekova bilan to‘qnash keladi.
Ushbu jang Toshkent vaqti bilan soat 12:15 ga belgilangan.
Kunning ikkinchi qismida yana uch jang
Soat 15:30 da -57 kg vazn toifasida Xumorabonu Mamajonova indoneziyalik Nurul Izzaga qarshi ringga chiqadi.
-60 kg vaznda Mushtariybonu Ibrohimjonova vetnamlik Ti Nxung Quang bilan soat 16:45 da jang qiladi.
Kunning so‘nggi bahsida esa -65 kg vaznda Sevinch Xurramova qozog‘istonlik Arujan Jangabayeva bilan to‘qnashadi. Jang soat 17:30 da boshlanadi.
Ertangi janglar jadvali
10:45 — Robiyaxon Baxtiyorova — Linda Sari;
11:15 — Gulsevar G‘aniyeva — Xian Baguin;
12:15 — Uzukjamol Yunusova — Milana Shixshabekova;
15:30 — Xumorabonu Mamajonova — Nurul Izza;
16:45 — Mushtariybonu Ibrohimjonova — Ti Nxung Quang;
17:30 — Sevinch Xurramova — Arujan Jangabayeva.
Bahslar Toshkent vaqti bilan soat 10:00 dan boshlanadi. Bu haqda O‘zbekiston Boks federatsiyasi xabar berdi. Ertaga barcha nigohlar ringda — olti bokschi qizimizdan ham ishonchli janglar kutilmoqda.
…