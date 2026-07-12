Situation historique à la Coupe du Monde 2026 : les quatre meilleures équipes au classement atteignent les demi-finales

Pour la première fois dans l'histoire du football lors de la Coupe du Monde 2026, les quatre meilleures nations du classement FIFA ont toutes atteint les demi-finales. Dans la phase décisive du tournoi, la France, l'Argentine, l'Espagne et l'Angleterre se battront pour une place en finale.

Cette situation montre à quel point le niveau est élevé dans les demi-finales du Mondial. Sur le papier comme sur le terrain, les équipes les plus fortes du tournoi sont restées.

La France affrontera l'Espagne lors de la première demi-finale

L'équipe de France, première au classement FIFA, affrontera l'Espagne, troisième, en demi-finale.

Classement des équipes :

France — 1948,97 points ;

Espagne — 1934,79 points.

Les deux sélections se sont distinguées par un jeu de haut niveau tout au long du tournoi. C'est pourquoi ce match est considéré comme une finale avant l'heure.

L'Argentine affrontera l'Angleterre pour une place en finale

Dans la deuxième demi-finale, l'Argentine, deuxième au classement FIFA, se mesurera à l'Angleterre, quatrième.

Situation au classement :

Argentine — 1943,47 points ;

Angleterre — 1889,42 points.

L'Argentine, championne du monde en titre, tentera de décrocher une nouvelle place en finale. L'Angleterre, quant à elle, fait face à l'un des plus grands défis en quête d'un trophée attendu depuis longtemps.

Pourquoi est-ce un résultat historique ?

Pour la première fois dans l'histoire des Coupes du Monde, les quatre meilleures équipes du classement FIFA ont atteint les demi-finales simultanément.

Cela démontre :

une diminution des sensations ;

que les favoris ont su gérer la pression ;

que le niveau de compétition en demi-finales sera extrêmement élevé.

Le Mondial se poursuit jusqu'au 19 juillet

La Coupe du Monde 2026, organisée au Mexique, au Canada et aux États-Unis, se déroulera jusqu'au 19 juillet.

L'Argentine est le champion en titre. Mais pour atteindre la finale, elle doit franchir l'obstacle anglais. Dans l'autre affiche, un grand choc de football est attendu entre la France et l'Espagne.

La question principale est désormais : parmi les meilleures équipes au classement, lesquelles atteindront la finale ?