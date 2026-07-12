Alexander Sørloth explique pourquoi il n'a pas fait la passe à Erling Haaland

Le quart de finale de la Coupe du Monde entre la Norvège et l'Angleterre restera dans les mémoires non seulement pour son résultat, mais aussi pour une situation controversée qui a scellé le sort du match. Alors que la Norvège menait 1-0, l'attaquant Alexander Sørloth a décidé de ne pas servir son coéquipier Erling Haaland. Cette décision est considérée comme le tournant décisif ayant mené à la défaite des Scandinaves. C'est ce que rapporte Goal.com .

À la 44e minute, après une superbe passe de Martin Ødegaard, Sørloth et Erling Haaland se sont retrouvés en situation de deux contre un face au défenseur anglais John Stones. La plupart des experts et des supporters s'attendaient à ce que Sørloth transmette le ballon à un Erling Haaland démarqué, mais l'attaquant de l'Atlético Madrid a tenté de conclure seul. Son tir a été bloqué par Stones et le gardien Jordan Pickford s'est facilement emparé du ballon.

L'erreur et ses conséquences

À peine trois minutes après cette occasion manquée, le milieu de terrain anglais Jude Bellingham a égalisé. Selon Goal.com, lors de l'interview d'après-match, Sørloth a expliqué pourquoi il avait pris cette décision. Selon lui, les mouvements du défenseur l'ont fait hésiter.

« Quand j'ai reçu le ballon et levé la tête, il m'a semblé que Stones avait coupé la ligne de passe. J'ai attendu qu'il bouge, mais je n'ai pas pris l'initiative. Dans cette situation, mon seul désir était de passer à Erling, mais sentant que l'opportunité était fermée, j'ai décidé de tirer », a déclaré Sørloth en expliquant ses actions.

L'ancien attaquant de l'Angleterre et expert de la BBC, Alan Shearer, a vivement critiqué les actions de Sørloth. Selon lui, l'attaquant aurait dû prendre une décision plus rapide et transmettre le ballon à Erling Haaland sans compliquer la situation. Shearer a souligné que l'Angleterre avait simplement eu de la chance sur cette action.

Le sélectionneur de la Norvège, Ståle Solbakken, est également revenu sur cet épisode. Les journalistes ont demandé au coach si la forte chaleur et l'humidité du stade avaient pu causer la fatigue du joueur et une mauvaise prise de décision. Solbakken a déclaré que Sørloth avait parcouru 40 à 50 mètres à pleine vitesse, ce qui a pu nuire à sa concentration.

Néanmoins, l'entraîneur a précisé qu'il serait injuste de blâmer uniquement la météo pour la défaite. « C'était une occasion en or de mener 2-0. Dans le football, ces petits détails décident du sort d'un match », a ajouté Solbakken. Finalement, l'Angleterre a gagné 2-1 après prolongations, se qualifiant pour les demi-finales.